Левый Берег – Ингулец 3:0. Первое в сезоне поражение лидера группы Б

Безусловно, это был самый ожидаемый матч в группе, ведь третья команда принимала лидера. "Ингулец" уверенно возглавляет свою группу, забив при этом больше голов - 34 и пропустив меньше - 7.

Матч начался неожиданно. Выход один на один реализовал Сухоручко – 1:0. Ошибся в этом эпизоде Михаил Шершень. Для воспитанника "Динамо" это уже четвертый гол за два тура. Смелый футбол в исполнении подопечных Первака на первых минутах. В середине тайма пришлось вступать в игру Паламарчуку после мощного удара Николая Когута. На перерыв команды ушли за преимущества киевлян.

После перерыва активизировались гости. Из-за пределов штрафной в дальний угол пробивал Козак, но блестяще сыграл Чеботарев. А вот киевляне свой момент реализовали. После прострела Ивана Когута мощно метров с одиннадцати пробил Олег Синица – 2:0. Следует отметить настрой футболистов "Левого Берега", которые не проигрывали борьбу в центре поля. Забить хотя бы мяч один подопечные Лупашко не смогли и в этом большая заслуга киевлян.

На 86-й минуте мощно в ближний угол пробил Алексей Литовченко – 3:0. Блестящая игра футболистов "Левого Берега". В итоге матч завершился победой хозяев. Для "Ингульца" это дебютное в сезоне поражение. К тому же, петровцы впервые за 26 игр проигрывают в Первой лиге.

"Левый Берег" - "Ингулец" 3:0

Голы: Сухоручко (6), Синица (53), Литовченко (86)

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Слотюк, Якымив, Астахов, Спиваков, Дедух, М. Когут, И. Когут, Синица, Сухоручко

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Запорожец, Пятов, Козак, Богунов, Ситало