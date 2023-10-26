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Горняк-Спорт - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
В Горишних Плавнях открывается программа четырнадцатого тура Первой лиги. Этот матч вынесли на четверг из-за участия сумчан в четвертьфинале Кубка Украины. В игре первого круга минимальную победу одержала "Виктория". Легко против хозяев подопечным Бессмертного точно не будет, ведь "Горняк-Спорт" может удивлять.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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