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Горняк-Спорт - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Горняк-Спорт - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Горняк-Спорт - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

В Горишних Плавнях открывается программа четырнадцатого тура Первой лиги. Этот матч вынесли на четверг из-за участия сумчан в четвертьфинале Кубка Украины. В игре первого круга минимальную победу одержала "Виктория". Легко против хозяев подопечным Бессмертного точно не будет, ведь "Горняк-Спорт" может удивлять.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Виктория (Сумы) смотреть футбол онлайн
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