Горняк-Спорт - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Горишних Плавнях открывается программа четырнадцатого тура Первой лиги. Этот матч вынесли на четверг из-за участия сумчан в четвертьфинале Кубка Украины. В игре первого круга минимальную победу одержала "Виктория". Легко против хозяев подопечным Бессмертного точно не будет, ведь "Горняк-Спорт" может удивлять.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.