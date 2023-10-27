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Подолье - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Подолье - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

Встреча восьмой и третьей команд группы. В случае победы подопечные Александра Чижевского могут подняться и на второе место. Однако добиться максимального результата на выезде против опытного коллектива будет непросто. Ожидаем, что подопечные Костышина все же смогут наконец-то проявить себя.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Агробизнес (Волочиск) смотреть футбол онлайн
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