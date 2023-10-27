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Подолье - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Встреча восьмой и третьей команд группы. В случае победы подопечные Александра Чижевского могут подняться и на второе место. Однако добиться максимального результата на выезде против опытного коллектива будет непросто. Ожидаем, что подопечные Костышина все же смогут наконец-то проявить себя.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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