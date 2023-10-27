Подолье - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча восьмой и третьей команд группы. В случае победы подопечные Александра Чижевского могут подняться и на второе место. Однако добиться максимального результата на выезде против опытного коллектива будет непросто. Ожидаем, что подопечные Костышина все же смогут наконец-то проявить себя.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.