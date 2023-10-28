Дерби Полтавщины, испытание лидером для Металлиста. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Сегодня сыграют еще четыре матча четырнадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Карпаты" - "Металлист"

29.10.2023. 12:00. "Украина". г. Львов

Встреча лидера и последней команды группы. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Карпат" в чемпионатах длится 14 игр. Львовяне в прошлом туре соблюдали игровую дисциплину, сыграли разнообразно. Матч против бузовской "Нивы" продемонстрировал, что подопечные Маркевича заслуженно самые сильные в группе А. "Карпаты" оказались более маневренными и дисциплинированными. Харьковчане не смогли дожать тернопольскую "Ниву" – 0:0. Подопечным Анищенко не хватало завершающего удара. Смогут ли гости навязать борьбу лидеру? Маловероятно, ведь "львы" сейчас на голову сильнее своего оппонента.

Группа Б

"Чернигов" - "Металлург"

29.10.2023. 12:45. "Юность". г. Чернигов

Безничейная клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 15 матчей: 3 победы и 12 поражений. Такие результаты не могут радовать болельщиков команды, но кажется, что борьба за выживание – это именно та задача, которую будет решать команда в течение осенне-весенней части сезона. В случае поражения "Чернигов" может опуститься на последнее место. Запорожцы подходят к матчу после победы над "Полтавой". В случае положительного результата в Чернигове подопечные Микитина смогут даже подняться вверх в таблице. Пятое место – не предел возможностей амбициозного коллектива.

"Диназ" - "Левый Берег"

29.10.2023. 13:30. "Диназ". с. Демидов

Встреча последней и третьей команд группы. Киевляне в прошлом туре удивили всех разгромной победой над "Ингульцом" - 3:0. Подопечные Первака сыграли агрессивно и разнообразно в атаке. Футболисты "Левого Берега" не дали лидеру группы никакого шанса и заслуженно закрепились в топ-3. Вышгородцы проиграли второй матч подряд. Однако критиковать подопечных Головка не стоит, ведь они играли против лидеров. Турнирная таблица требует от "Диназа" набирать очки, но сделать это против киевлян будет очень непросто.

"Полтава" - "Кремень"

29.10.2023. 14:00. "Молодежный". г. Полтава

Дерби Полтавщины ожидает нас на стадионе "Молодежный". В прошлом туре завершилась домашняя безвыигрышная клубная антирекордная серия "Кремня" в Первой лиге, которая длилась 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений. Игорь Климовский наконец-то достиг максимального результата в качестве главного тренера команды. "Полтава" сейчас переживает не лучшие времена. Подопечные Сысенко проиграли две игры подряд. Смогут ли гости реабилитироваться за досадное поражение в первом круге – 0:6?