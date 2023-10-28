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Буковина – Нива Бузовая 3:3. Голевая феерия в Черновцах
Стартовая игра субботы
Фото: ФК Буковина
"Нива" в прошлом туре потерпела первое домашнее поражение в Первой лиге, проиграв лидеру группы "Карпатам". В целом бузивчане в предыдущих двух турах очков не набирали. От выезда в Черновцы не ожидалось легкой прогулки, ведь подопечные Мельничука славятся, прежде всего, своими бойцовскими качествами.
Гости очень активно начали игру и уже в дебюте открыли счет. Выход один на один реализовал Иван Будняк – 0:1. Однако хозяева очень быстро смогли отыграться. С нескольких метров мимо голкипера пробил Фарасеенко – 1:1. Такого начала противостояния мало кто ожидал. Еще до перерыва подопечные Жабченко снова вышли вперед. Мяч в свой актив записал Руслан Паламар – 1:2.
Во втором тайме команды продолжали радовать болельщиков голами. Сначала на 64-й минуте опытный Палагнюк сравнял счет – 2:2. Однако уже через две минуты Владимир Тименко реализовал выход один на один и снова вывел "Ниву" вперед – 2:3. Все шло к тому, что гости выиграют, но подопечные Мельничука проявили характер. Второй в матче гол Палагнюка принес ничью "Буковине" – 3:3.
"Буковина" - "Нива" Бузовая 3:3
Голы: Фарасеенко (7), Палагнюк (64) - Будняк (3), Паламар (23), Тименко (67)
"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Артем Рябый, Игорь Чайковский, Артур Новотрясов, Богдан Духота, Роман Бодня, Артем Цурупин, Иван Пец, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк
"Нива" (стартовый состав): Георгий Климов, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Евгений Корохов, Иван Будняк, Владислав Нехтий, Михаил Сергийчук, Евгений Мисюра, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар, Даниил Литовченко
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