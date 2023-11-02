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Игра за шесть очков в Кременчуге. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Начинается очередной тур
Фото: ФК Кремінь
Завтра начинается пятнадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Волочиске и Кременчуге.
Группа А
"Агробизнес" - "Нива" Тернополь
03.11.2023. 13:30. "Юность". г. Волочиск
Вторая команда группы будет принимать седьмую. Подопечные Чижевского удивляют своими результатами. Перед началом сезона никто не думал, что "Агробизнес" будет находиться в топ-3. Коллектив из Волочиска выиграл четыре тура подряд и не собирается останавливаться на достигнутом. "Нива" продолжает бороться за топ-5, но последние результаты команды не впечатляют. Ничья против "Металлиста" и поражение от "Эпицентра" это не то, что ожидали болельщики. Без Ризныка и Гаталы в атаке у тернопольского коллектива существенные проблемы. Матч первого круга между этими соперниками завершился без голов. Надеемся, что в этот раз футболисты порадуют забитыми мячами.
Группа Б
"Кремень" - "Чернигов"
03.11.2023. 12:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг
Безничейная клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 16 матчей: 3 победы и 13 поражений. После поражения от "Металлурга" "северяне" опустились на последнее место в группе и сейчас им уже некуда отступать. В прошлом туре подопечные Чорного создавали моменты, но с реализацией были проблемы. Индивидуального мастерства игрокам группы атаки не хватило. "Кремень" без шансов проиграл в дерби Полтавщины – 1:4. Таким образом, у кременчугского коллектива уже девять поражений в нынешнем сезоне. Сложно в этом матче определить фаворита, но за игрой все же определенное преимущество есть у хозяев. Большого количества забитых мячей не ожидаем.
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