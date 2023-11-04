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Металлист – Буковина 2:3. Харьковчане провалили концовку

Первая лига

Стартовая игра субботы

Металлист – Буковина 2:3. Харьковчане провалили концовку

Фото: Олександр Приходько

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
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"Металлист" находится в затруднительном турнирном положении. Подопечные Анищенко замыкают турнирную таблицу группы А. Безвыигрышная клубная антирекордная серия "Металлиста" в Первой лиге длится 9 игр: 3 ничьих и 6 поражений. К тому же команда не забивала 387 минут. Гости были вдохновлены результативной ничьей с бузовской "Нивой" и продолжали борьбу за топ-5.

На 19-й минуте гости открыли счет. Фарасеенко вошел в штрафную и пробил в дальний угол - 0:1. Пропущенный мяч заставил активизироваться харьковчан, еще до перерыва сравнявших счет. Рязанцев отметился шикарным ударом из-за пределов штрафной в верхний угол – 1:1. После этого раздался сигнал воздушной тревоги и пауза продолжалась более двух часов.

Сразу после перерыва хозяева вышли вперед. Багачанский отдал шикарную передачу в штрафную на Исаенко, а Евгений пробил мимо голкипера - 2:1. По результату подопечные Анищенко играли уверенно, а вот у черновицкого коллектива были сегодня существенные проблемы с комбинационным футболом.

На 82-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Фастова против Скотаренко. Очень досадный эпизод для хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Палагнюк – 2:2. В следующей атаке Фастов ошибся на выходе и Палагнюк вывел "Буковину" вперед – 2:3. Снова харьковчане проваливают концовку. В итоге, матч завершился победой "Буковины".

"Металлист" - "Буковина" 2:3

Голы: Рязанцев (30), Исаенко (51) - Фарасеенко (19), Палагнюк (83, пен, 84)

Удаление: Прокопчук (90+5)

"Металлист" (стартовый состав): Фастов – Дигтярь, Гомес, Маткобожик, Бусько, Мораренко, Багачанский, Исаенко, П. Луцив, Тепляков, Рязанцев

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Данилюк, Пец, Новотрясов, Чайковский, Д. Рябый, Цурупин, Глагола, Паламарчук, Палагнюк, Фарасеенко

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