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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Ряд интригующих матчей
Фото: ФК Карпати
Сегодня сыграют сразу пять матчей пятнадцатого тура в Первой лиге. Из-за воздушной тревоги два субботних противостояния перенесли именно на этот день. Нас ожидают сразу три игры, которые, безусловно, станут украшением этих выходных. С особым интересом ожидаем игру в Умани, где "Металлург" встретится с "Ингульцем". Петровцы два тура не могут набрать очки.
Также не забываем о матчах между "Эпицентром" и "Карпатами", а также между "Левым Берегом" и "Мариуполем". Уверены, что команды нам подарят немало эмоций. Посмотреть будет на что.
12:00. "Металлург" - "Ингулец"
12:00. "Эпицентр" - "Карпаты"
12:15. "Левый Берег" - "Мариуполь"
13:00. "Виктория" - "Полтава"
13:30. "Нива" Бузовая - "Прикарпатье"