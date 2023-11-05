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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Ряд интригующих матчей

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
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Сегодня сыграют сразу пять матчей пятнадцатого тура в Первой лиге. Из-за воздушной тревоги два субботних противостояния перенесли именно на этот день. Нас ожидают сразу три игры, которые, безусловно, станут украшением этих выходных. С особым интересом ожидаем игру в Умани, где "Металлург" встретится с "Ингульцем". Петровцы два тура не могут набрать очки.

Также не забываем о матчах между "Эпицентром" и "Карпатами", а также между "Левым Берегом" и "Мариуполем". Уверены, что команды нам подарят немало эмоций. Посмотреть будет на что.

12:00. "Металлург" - "Ингулец"

12:00. "Эпицентр" - "Карпаты"

12:15. "Левый Берег" - "Мариуполь"

13:00. "Виктория" - "Полтава"

13:30. "Нива" Бузовая - "Прикарпатье"

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Ингулец (Петрово) СК Полтава Виктория (Сумы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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