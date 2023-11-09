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Прикарпатье стремится продлить беспроигрышную серию. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига

Стартует очередной тур

Прикарпатье стремится продлить беспроигрышную серию. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Уже завтра двумя матчами начинается шестнадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Ивано-Франковске и Тернополе.

Группа А

"Прикарпатье" - "Металлист"

10.11.2023. 12:30. "Рух". г. Ивано-Франковск

Пятая команда группы будет принимать главного аутсайдера. Между соперниками пропасть в пятнадцать очков. Безвыигрышная клубная антирекордная серия "Металлиста" в Первой лиге длится 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений. Неделю назад подопечные Анищенко провалили концовку и уступили "Буковине". Безголевая серия харьковчан длилась 417 минут, но они ее прервали. Хозяева в этой части сезона проявляют себя с лучшей стороны. Беспроигрышная серия "Прикарпатье" продолжается в чемпионате 11 игр: 5 побед и 6 ничьих. Свой пятый в сезоне гол забил защитник Дмитрий Шинкаренко, являющийся сейчас одним из лидеров команды. Хозяева считаются фаворитами противостояния, но надеемся, что харьковчане смогут навязать борьбу.

"Нива" Тернополь - "Подолье"

10.11.2023. 13:15. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

Хмельницкий коллектив порадовал болельщиков качественной игрой против "Хуста" – 4:1. Эта победа позволила "Подолью" оторваться от группы аутсайдеров, но, безусловно, нынешнее седьмое место в таблице не удовлетворяет амбициям команды. Побороться за Чемпионскую группу шансов уже нет, но важно добиваться прогресса от матча к матчу. "Нива" после поражения от "Агробизнеса" опустилась на восьмое место и тоже почти упустила шансы на топ-5. Хозяева ощущают игровой кризис и сейчас непонятно, за счет чего этот коллектив может добавить. У подопечных Стахива существенные проблемы в атаке. Фаворитами противостояния являются гости, но "Нива" дома может сыграть мощно, поэтому ожидаем интересный футбол.

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Подолье (Хмельницкий) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков)
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