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Карпаты – Агробизнес 3:0. Львовяне отвечают критикам
Центральная игра тура
Фото: ФК Карпати
Во Львове сыграли самый ожидаемый матч шестнадцатого тура Первой лиги. Встречались первая и вторая команды группы. Для хозяев не ожидалось легкой прогулки, ведь "Агробизнес" в чемпионате не проигрывал уже семь игр подряд.
К сожалению, интриги в этом матче не было. Подопечные Маркевича продемонстрировали свой класс и одержали уверенную победу. На 17-й минуте хозяева благодаря бразильскому легионеру открыли счет. Рябов прострелил, а Невес пятой переправил мяч в сетку - 1:0. Для бомбардира это уже седьмой гол сезона. Еще до перерыва "львы" увеличили свое преимущество. После подачи с углового свой дебютный гол за "Карпаты" забил Владислав Бабогло – 2:0. До перерыва ни разу в створ ворот подопечные Чижевского не пробили.
Во второй половине встречи начали больше контролировать мяч гости, но в атаке у них сегодня ничего не получалось. По состоянию на 68-й минуте у "Карпат" было 10 ударов по воротам, а у "Агробизнеса" - ни одного. Львовяне играли очень уверенно. Проблем с преодолением защиты соперника у них не было. На 74-й минуте после прострела Костенко довел счет до разгромного Чачуа - 3:0.
"Карпаты"- "Агробизнес" 3:0
Голы: Невес (17), Бабогло (36), Чачуа (74)
"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Сакив, Мизюк, Бабогло, Сухарь, Рябов, Клименко, Костенко, Полегенько, Чачуа, Невес
"Агробизнес" (стартовый состав): Попович – Мячин, Бариляк, Заец, Лень, Толочко, Тишининов, Тяпкин, Галенков, Кузьмин, Шостак
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