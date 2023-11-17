Испытания для Подолья, интригующее противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Уже завтра состоятся пять матчей семнадцатого тура в группе А. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что все игры двух последних туров 2023 будут сыграны в 12:00.

Группа А

"Нива" Т - "Хуст"

18.11.2023. 12:00. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

У обеих команд уже нет шансов побороться за топ-5, но хустяне в случае поражения могут опуститься на последнее место. Проигрышная серия "Хуста" в Первой лиге длится семь игр, хотя в предыдущем туре подопечные Цыткина поражения не заслуживали. Коллектив из Хуста подвела реализация – как следствие минимальное поражение от "Нивы" Бузовой. Тернопольский коллектив также переживает не лучшие времена – четыре матча без побед. Нулевая ничья с "Подольем" показала, что у подопечных Стахива существенные проблемы с атакой. Смогут ли хозяева наконец-то порадовать своих болельщиков?

"Подолье" - "Карпаты"

18.11.2023. 12:00. "Подолье". г. Хмельницкий

Непростое испытание ожидает седьмую команду группы, которая уже упустила шансы подняться в топ-5. От коллектива Костышина ожидали большего, но "Подолье" не смогло раскрыть свой потенциал. Львовяне с существенным отрывом возглавляют группу, но мотивация у этой команды всегда есть. В прошлом туре "Карпаты" на классе разобрались с "Агробизнесом" – 3:0. За счет дисциплины и образцового прессинга подопечные Маркевича добились результата. Амбросий Чачуа и Артур Рябов были двигателем, который обеспечивал жизнедеятельность карпатовского организма. Смогут ли навязать борьбу фаворитам хозяева? В выездном матче им это удалось – поражение 1:2, но "Карпаты" с тех пор достигли существенного прогресса.

"Агробизнес" - "Буковина"

18.11.2023. 12:00. "Юность". г. Волочиск

С турнирной точки зрения сверхважный матч для команд, продолжающих бороться за участие весной в Чемпионской группе. Соперники в прошлом туре проиграли, поэтому постараются реабилитироваться. "Буковина" уступила "Эпицентру", а "Агробизнес" не смог навязать борьбу "Карпатам". Чтобы рассчитывать на пятое место, гостям стоит побеждать, но легкими эти три очка точно не будут. Подопечные Чижевского должны сделать выводы после игры против лидера группы. Ожидаем напряженный и интересный футбол.

"Эпицентр" - "Прикарпатье"

18.11.2023. 12:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

"Эпицентр" не проигрывает в Первой лиге уже семь игр. Эти результаты позволили подняться на второе место и обеспечить участие в Чемпионской группе весной. А вот у гостей вся борьба еще впереди. В прошлом туре прервалась беспроигрышная серия "Прикарпатье", которая длилась в чемпионате 11 игр. Подопечные Рыпана сейчас всего на одно очко оторвались от шестого места, поэтому они не имеют права терять очки. Сможет ли коллектив из Ивано-Франковска добиться результата под психологическим давлением?

"Металлист" - "Нива" Бузовая

18.11.2023. 12:00. "Авангард". г. Ужгород

Завершилась безвыигрышная клубная антирекордная серия "Металлиста" в Первой лиге, продолжавшаяся 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений. Подопечные Анишенко благодаря голу Рязанцева все же смогли дожать "Прикарпатье" – 2:1. У хозяев есть шансы подняться с последнего места, но для этого стоит побеждать опытную "Ниву" Бузову. Подопечные Жабченко хоть и выиграли у "Хуста", но к игре "Нивы" осталось немало вопросов. Новичку Первой лиги не хватает стабильности, но класс игроков позволяет добиваться результата.