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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Вікторія
Сегодня сыграют все матчи семнадцатого тура в группе Б. С особым интересом ожидаем игру в Сумах, где "Виктория" будет принимать "Ингулец". В первом круге петровцы разгромили своего соперника, поэтому подопечные Бессмертного будут пытаться реабилитироваться за это поражение. Продолжают бороться за топ-5 "Полтава" и "Металлург". Запорожцы на одно очко отстают от полтавчан и сегодня их ожидает очень непростое испытание против неуступчивого "Мариуполя". В случае поражения и победы "Полтавы" шансов на пятое место у подопечных Микитина не останется.
12:00. "Виктория" - "Ингулец"
12:00. "Металлург" - "Мариуполь"
12:00. "Горняк-Спорт" - "Чернигов"
12:00. "Кремень" - "Левый Берег"
12:00. "Полтава" - "Диназ"
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