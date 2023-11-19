Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют все матчи семнадцатого тура в группе Б. С особым интересом ожидаем игру в Сумах, где "Виктория" будет принимать "Ингулец". В первом круге петровцы разгромили своего соперника, поэтому подопечные Бессмертного будут пытаться реабилитироваться за это поражение. Продолжают бороться за топ-5 "Полтава" и "Металлург". Запорожцы на одно очко отстают от полтавчан и сегодня их ожидает очень непростое испытание против неуступчивого "Мариуполя". В случае поражения и победы "Полтавы" шансов на пятое место у подопечных Микитина не останется.

12:00. "Виктория" - "Ингулец"

12:00. "Металлург" - "Мариуполь"

12:00. "Горняк-Спорт" - "Чернигов"

12:00. "Кремень" - "Левый Берег"

12:00. "Полтава" - "Диназ"