Первая лига. Все в руках Прикарпатья, Металлург спасет чудо. Все расклады перед последним туром

В 2023 году осталось сыграть всего один тур, но не на все ответы уже есть вопросы. Пока не определились все команды, которые весной будут играть в Чемпионской группе и будут бороться за повышение в классе.

В группе А "Прикарпатье" на два очка опережает "Буковину" и все теперь в руках подопечных Рыпана. Коллектив из Ивано-Франковска не должен проиграть дома "Агробизнесу", чтобы гарантировать себе пятое место. "Буковина" поднимется в топ-5 только в случае победы над "Подольем" и поражения "Прикарпатья". Однако матч предыдущего тура показал, что подопечные Мельничука сейчас не в лучшей форме - 0:3 от "Агробизнеса".

Также в очном противостоянии "Хуст" и "Металлист" определят, кто из них завершит год на не последнем месте. "Металлист" на выезде устроит даже ничья.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Карпаты 17 13 3 1 31-10 +21 42 2 Агробизнес 17 8 5 4 20-13 +7 29 3 Эпицентр 17 7 7 3 25-21 +4 28 4 Нива 17 7 6 4 21-17 +4 27 5 Прикарпатье 17 5 8 4 25-18 +7 23 6 Буковина 17 6 3 8 16-21 -5 21 7 Нива 17 5 5 7 15-16 -1 20 8 Подолье 17 3 8 6 16-17 -1 17 9 ФК Хуст 17 3 2 12 14-35 -21 11 10 Металлист 17 2 5 10 11-26 -15 11

В группе Б после ничьей в прошлом туре запорожский "Металлург" сохраняет лишь теоретические шансы на пятое место. Для этого запорожцы должны побеждать "Диназ" и ожидать поражения "Полтавы" от "Чернигова" или "Мариуполя" в противостоянии с "Кремнем". Реален ли этот сценарий? Кажется, что подопечным Микитина может спасти только чудо.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Ингулец 17 13 2 2 40-12 +28 41 2 Левый Берег 17 10 3 4 35-11 +24 33 3 Виктория 17 8 6 3 19-13 +6 30 4 ФСК Мариуполь 17 7 7 3 21-14 +7 28 5 СК Полтава 17 8 4 5 33-25 +8 28 6 Металлург 17 6 7 4 23-17 +6 25 7 Горняк-Спорт 17 5 1 11 15-31 -16 16 8 Кремень 17 4 2 11 14-39 -25 14 9 ФК Чернигов 17 4 0 13 18-42 -24 12 10 Диназ 17 2 4 11 14-28 -14 10

Расписание последнего тура

Группа А

24.11.2023. 12:00

"Хуст" - "Металлист"

"Нива" Б - "Эпицентр"

"Прикарпатье" - "Агробизнес"

"Буковина" - "Подолье"

"Карпаты" - "Нива" Т

Группа Б

25.11.2023. 12:00

"Диназ" - "Металлург"

"Мариуполь" - "Кремень"

"Левый Берег" - "Виктория"

"Ингулец" - "Горняк-Спорт"

"Чернигов" - "Полтава"