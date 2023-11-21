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Первая лига. Все в руках Прикарпатья, Металлург спасет чудо. Все расклады перед последним туром
Последний тур не без интриги
Фото: ФК Прикарпаття
В 2023 году осталось сыграть всего один тур, но не на все ответы уже есть вопросы. Пока не определились все команды, которые весной будут играть в Чемпионской группе и будут бороться за повышение в классе.
В группе А "Прикарпатье" на два очка опережает "Буковину" и все теперь в руках подопечных Рыпана. Коллектив из Ивано-Франковска не должен проиграть дома "Агробизнесу", чтобы гарантировать себе пятое место. "Буковина" поднимется в топ-5 только в случае победы над "Подольем" и поражения "Прикарпатья". Однако матч предыдущего тура показал, что подопечные Мельничука сейчас не в лучшей форме - 0:3 от "Агробизнеса".
Также в очном противостоянии "Хуст" и "Металлист" определят, кто из них завершит год на не последнем месте. "Металлист" на выезде устроит даже ничья.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|17
|13
|3
|1
|31-10
|+21
|42
|2
|Агробизнес
|17
|8
|5
|4
|20-13
|+7
|29
|3
|Эпицентр
|17
|7
|7
|3
|25-21
|+4
|28
|4
|Нива
|17
|7
|6
|4
|21-17
|+4
|27
|5
|Прикарпатье
|17
|5
|8
|4
|25-18
|+7
|23
|6
|Буковина
|17
|6
|3
|8
|16-21
|-5
|21
|7
|Нива
|17
|5
|5
|7
|15-16
|-1
|20
|8
|Подолье
|17
|3
|8
|6
|16-17
|-1
|17
|9
|ФК Хуст
|17
|3
|2
|12
|14-35
|-21
|11
|10
|Металлист
|17
|2
|5
|10
|11-26
|-15
|11
В группе Б после ничьей в прошлом туре запорожский "Металлург" сохраняет лишь теоретические шансы на пятое место. Для этого запорожцы должны побеждать "Диназ" и ожидать поражения "Полтавы" от "Чернигова" или "Мариуполя" в противостоянии с "Кремнем". Реален ли этот сценарий? Кажется, что подопечным Микитина может спасти только чудо.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|17
|13
|2
|2
|40-12
|+28
|41
|2
|Левый Берег
|17
|10
|3
|4
|35-11
|+24
|33
|3
|Виктория
|17
|8
|6
|3
|19-13
|+6
|30
|4
|ФСК Мариуполь
|17
|7
|7
|3
|21-14
|+7
|28
|5
|СК Полтава
|17
|8
|4
|5
|33-25
|+8
|28
|6
|Металлург
|17
|6
|7
|4
|23-17
|+6
|25
|7
|Горняк-Спорт
|17
|5
|1
|11
|15-31
|-16
|16
|8
|Кремень
|17
|4
|2
|11
|14-39
|-25
|14
|9
|ФК Чернигов
|17
|4
|0
|13
|18-42
|-24
|12
|10
|Диназ
|17
|2
|4
|11
|14-28
|-14
|10
Расписание последнего тура
Группа А
24.11.2023. 12:00
"Хуст" - "Металлист"
"Нива" Б - "Эпицентр"
"Прикарпатье" - "Агробизнес"
"Буковина" - "Подолье"
"Карпаты" - "Нива" Т
Группа Б
25.11.2023. 12:00
"Диназ" - "Металлург"
"Мариуполь" - "Кремень"
"Левый Берег" - "Виктория"
"Ингулец" - "Горняк-Спорт"
"Чернигов" - "Полтава"
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