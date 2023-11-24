Буковина – Подолье 0:2. Черновицкий коллектив пролетает мимо топ-5

"Буковина" должна была побеждать, чтобы у нее остались шансы сразиться за пятое место, но не все зависело от подопечных Мельничука. В последних играх черновицкий коллектив не впечатлял. Безвыигрышная домашняя серия "Буковины" в Первой лиге длилась 3 игры: ничья и 2 поражения. К тому же, не смог сыграть в матче капитан команды Чайковский.

Футболисты "Буковины" пытались забить быстрый мяч, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Подопечные Мельничука пытались высоко прессинговать, но с конструктивом у них были существенные проблемы. А вот футболисты "Подолья" реализовали свой первый момент. После передачи Оробца шикарным ударом в угол ворот отличился Войтиховский – 0:1. Черновицкий коллектив мог сравнять счет, но удар Глаголы парировал голкипера "Подолья".

Игроки Буковины пытались играли за счет вертикального футбола, но успеха им это не приносило. Однако даже при этом они могли забивать. С выгодной позиции пробивал Цурупин, но мимо ворот. Гости не стремились увеличить свое преимущество, а старались, прежде всего, надежно сыграть в защите. Было много борьбы в центре поля, но мало моментов.Все вопросы о победителе снял Костенко, который после ошибки Новотрясов реализовал выход один на один – 0:2.

В итоге, "Буковина" остается вне Чемпионской группы.

"Буковина" - "Подолье" 0:2

Голы: Войтиховский (16), Костенко (78)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Новотрясов, Пасичник, А. Рябый, Данилюк, Цурупин, Бодня, Глагола, Фарасеенко, Палагнюк, Скотаренко

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов – Симинин, Веремиенко, Цыбульник, Назарчук, Задоя, Боженар, Прихна, Оробец, Войтиховский, Василенко