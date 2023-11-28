Ярославский интересуется происходящим в Металлисте. Финансирование стабильное - Цыганык

Бизнесмен, владелец "Металлиста" Александр Ярославский продолжает финансировать харьковский клуб. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"На сегодняшний момент можно сказать, что Ярославский в теме. Он интересуется всем происходящим. Финансирование стабильное. И есть варианты, как решить вопрос с накопившимися до этого долгами", - сказал Цыганык в эфире своей авторской программы.

Ранее стало известно, что ФИФА официально признала нынешний "Металлист" правопреемником старого.

По итогам осенней части сезона "Металлист" занял предпоследнее место в группе А и весной поборется за право остаться в Первой лиге.