ФИФА официально признала "новые" Карпаты и Металлист правопреемниками "старых" клубов

ФИФА признала "нынешние" " Карпаты " и "Металлист" спортивными преемниками "старых клубов".

Об этом можно смело заявлять после решений ФИФА по бывшим игрокам этих украинских клубов.

Так, в мае было решение по экс-игроку львовской команды Кристобалю Маркесу. Футболисту задолжали 500 тысяч евро "старые Карпаты", однако решением ФИФА выплачивать долг будут "новые Карпаты".

Такое же решение принято по "Металлисту" и хорвату Юрицу Буляту, который играл за харьковчан в 2015-м.

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В июне этого года ФИФА разбирала дело хорвата по старым долгам с новым "Металлистом", но игроку в выплате денежной компенсации отказали из-за отсутствия регистрации иска по долгу в украинских судах.

Однако при этом, по аналогичному иску "новый Металлист" обязан выплатить 125 тысяч евро "Флуминенсе" за состоявшийся в 2013 году трансфер Диего Соузы.

Вся эта информация является официальной и размещена на сайте ФИФА.

Также стоит отметить, что в июле ФИФА снова отказалась признавать "Днепр-1" спортивным правопреемником "Днепра" по иску Андерсона Пико. Ранее подобное решение было принято после иска Джабы Канкавы.