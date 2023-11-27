Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА официально признала "новые" Карпаты и Металлист правопреемниками "старых" клубов
ФИФА рассматривала дела по долгам старых клубов с новыми
Фото: karpaty.lviv
ФИФА признала "нынешние" "
Об этом можно смело заявлять после решений ФИФА по бывшим игрокам этих украинских клубов.
Так, в мае было решение по экс-игроку львовской команды Кристобалю Маркесу. Футболисту задолжали 500 тысяч евро "старые Карпаты", однако решением ФИФА выплачивать долг будут "новые Карпаты".
Такое же решение принято по "Металлисту" и хорвату Юрицу Буляту, который играл за харьковчан в 2015-м.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В июне этого года ФИФА разбирала дело хорвата по старым долгам с новым "Металлистом", но игроку в выплате денежной компенсации отказали из-за отсутствия регистрации иска по долгу в украинских судах.
Однако при этом, по аналогичному иску "новый Металлист" обязан выплатить 125 тысяч евро "Флуминенсе" за состоявшийся в 2013 году трансфер Диего Соузы.
Вся эта информация является официальной и размещена на сайте ФИФА.
Также стоит отметить, что в июле ФИФА снова отказалась признавать "Днепр-1" спортивным правопреемником "Днепра" по иску Андерсона Пико. Ранее подобное решение было принято после иска Джабы Канкавы.
Популярное сейчас
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Днепр-1 - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят
- Польский клуб предлагает 1 млн евро за вингера Карпат
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Комментарии 2