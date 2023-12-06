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Карпаты досрочно вернули Пороха Металлисту

Первая лига
Обновлено

Защитник оказался не нужен львовянам

Карпаты досрочно вернули Пороха Металлисту

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Карпаты" досрочно прекратили аренду 23-летнего защитника "Металлиста" Богдана Пороха.

Изначально арендное соглашение было рассчитано до конца сезона, но по соглашению сторон "Карпаты" вернули игрока харьковчанам уже сейчас.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Порох провел 9 матчей за львовскую команду. Результативными действиями не отличился.

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Источник:
Инстаграм Карпат
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