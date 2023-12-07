  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Левый берег официально опроверг слухи о контактах с Шараном
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый берег официально опроверг слухи о контактах с Шараном

Первая лига

Официальное заявление клуба

Левый берег официально опроверг слухи о контактах с Шараном

Фото: ФК Минай

Новина українською

Представитель Первой лиги "Левый берег" опубликовал опровержение информации о переговорах клуба с бывшим тренером "Миная" Владимиром Шараном.

"Недавно в отдельных СМИ появилась информация о якобы возможном трудоустройстве Владимира Шарана на должность главного тренера ФК "Левый Берег".

Официально сообщаем, что эти слухи - безосновательны. ФК "Левый Берег" не ведет переговоров с Владимиром Шараном или кем-либо другим. Действующий главный тренер левобережцев Виталий Первак пользуется полным доверием руководства клуба и продолжит готовить команду ко второму этапу сезона.

Напомним, что под руководством Первака и его тренерского штаба "Левый Берег" успешно провел первую часть сезона, выйдя в Чемпионскую группу Первой лиги, а сам наставник неоднократно признавался лучшим тренером тура, что свидетельствует о положительных результатах его работы во главе команды.

Призываем представителей медиа не распространять непроверенную информацию, а обращаться за комментарием в нашу клубную пресс-службу - мы открыты к коммуникации и охотно ответим на все вопросы, интересующие общественность", - говорится в заявлении перволигового клуба.

Ранее Шаран сам категорически опроверг слухи о работе в "Левом берегу".

По теме
yellow-arrow
Верес интересуется двумя защитниками Нивы Бузовой
yellow-arrow
Карпаты досрочно вернули Пороха Металлисту
yellow-arrow
Шаран может принять команду Первой лиги. Также им интересуется Заря
Владимир Шаран Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий берег
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости