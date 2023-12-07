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Левый берег официально опроверг слухи о контактах с Шараном
Официальное заявление клуба
Фото: ФК Минай
Представитель Первой лиги "Левый берег" опубликовал опровержение информации о переговорах клуба с бывшим тренером "Миная" Владимиром Шараном.
"Недавно в отдельных СМИ появилась информация о якобы возможном трудоустройстве Владимира Шарана на должность главного тренера ФК "Левый Берег".
Официально сообщаем, что эти слухи - безосновательны. ФК "Левый Берег" не ведет переговоров с Владимиром Шараном или кем-либо другим. Действующий главный тренер левобережцев Виталий Первак пользуется полным доверием руководства клуба и продолжит готовить команду ко второму этапу сезона.
Напомним, что под руководством Первака и его тренерского штаба "Левый Берег" успешно провел первую часть сезона, выйдя в Чемпионскую группу Первой лиги, а сам наставник неоднократно признавался лучшим тренером тура, что свидетельствует о положительных результатах его работы во главе команды.
Призываем представителей медиа не распространять непроверенную информацию, а обращаться за комментарием в нашу клубную пресс-службу - мы открыты к коммуникации и охотно ответим на все вопросы, интересующие общественность", - говорится в заявлении перволигового клуба.
Ранее Шаран сам категорически опроверг слухи о работе в "Левом берегу".
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