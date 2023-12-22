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У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд
Титульным спонсором футбольной Буковины будет СК Прометей
Фото: bukfc.com
В пятницу, 22декабря, завершился очередной тур переговоров о сотрудничестве
"Прометей" во второй части сезона станет титульным спонсором "Буковины". Сотрудничество начнется в начале следующего года, когда днепряне профинансируют учебно-тренировочный сбор черновицких футболистов в Закарпатье. В стадии оформления и другие интересные наработки.
15 января 2024 планируется проведение в Черновцах пресс-конференция с участием руководства "Буковины" и "Прометея", которые сообщат о сделанном и планах на перспективу.
Однако в ближайшие месяцы никаких уставных изменений в функционировании ФК "Буковина" и в тренерском штабе команды не следует ожидать.
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