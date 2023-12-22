У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд

В пятницу, 22декабря, завершился очередной тур переговоров о сотрудничестве ФК "Буковина" и СК "Прометей" из Днепра, хорошо известного победами своих баскетбольных и волейбольных команд. Среди собравшихся был и главный тренер черновицкой команды Андрей Мельничук.

"Прометей" во второй части сезона станет титульным спонсором "Буковины". Сотрудничество начнется в начале следующего года, когда днепряне профинансируют учебно-тренировочный сбор черновицких футболистов в Закарпатье. В стадии оформления и другие интересные наработки.

15 января 2024 планируется проведение в Черновцах пресс-конференция с участием руководства "Буковины" и "Прометея", которые сообщат о сделанном и планах на перспективу.

Однако в ближайшие месяцы никаких уставных изменений в функционировании ФК "Буковина" и в тренерском штабе команды не следует ожидать.