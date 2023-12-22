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У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд

Первая лига

Титульным спонсором футбольной Буковины будет СК Прометей

У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд

Фото: bukfc.com

Новина українською

В пятницу, 22декабря, завершился очередной тур переговоров о сотрудничестве ФК "Буковина" и СК "Прометей" из Днепра, хорошо известного победами своих баскетбольных и волейбольных команд. Среди собравшихся был и главный тренер черновицкой команды Андрей Мельничук.

"Прометей" во второй части сезона станет титульным спонсором "Буковины". Сотрудничество начнется в начале следующего года, когда днепряне профинансируют учебно-тренировочный сбор черновицких футболистов в Закарпатье. В стадии оформления и другие интересные наработки.

15 января 2024 планируется проведение в Черновцах пресс-конференция с участием руководства "Буковины" и "Прометея", которые сообщат о сделанном и планах на перспективу.

Однако в ближайшие месяцы никаких уставных изменений в функционировании ФК "Буковина" и в тренерском штабе команды не следует ожидать.

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Буковина (Черновцы) СК Прометей
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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