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Защитник Металлиста сменил команду в Бразилии
Маилтон из Понте Преты перебрался в Шапекоэнсе
hapecoense.com
25-летний бразильский защитник Маилтон, права на которого принадлежат "
С нового года и до 30 ноября защитник будет на правах аренды играть за "Шапекоэнсе" в бразильской Серии В.
Интересно, что ранее Маилтон уже выступал за эту команду и также на правах аренды. Это было во второй половине 2022 года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.
А вот 2023 год Маилтон также на условиях аренды отыграл за "Понте Прету" - 28 матчей, 3 гола и 2 ассиста в бразильской Серии В.
Также отметим, что контракт Маилтона с "Металлистом" продолжает действовать до 30 июня 2026 года.
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