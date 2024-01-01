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Защитник Металлиста сменил команду в Бразилии

Первая лига
Обновлено

Маилтон из Понте Преты перебрался в Шапекоэнсе

Защитник Металлиста сменил команду в Бразилии

hapecoense.com

Новина українською

25-летний бразильский защитник Маилтон, права на которого принадлежат "Металлисту", сменил команду в Бразилии.

С нового года и до 30 ноября защитник будет на правах аренды играть за "Шапекоэнсе" в бразильской Серии В.

Интересно, что ранее Маилтон уже выступал за эту команду и также на правах аренды. Это было во второй половине 2022 года, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

А вот 2023 год Маилтон также на условиях аренды отыграл за "Понте Прету" - 28 матчей, 3 гола и 2 ассиста в бразильской Серии В.

Также отметим, что контракт Маилтона с "Металлистом" продолжает действовать до 30 июня 2026 года.

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Источник:
ФК Шапекоэнсе
Опубликовал: Михаил Черныш
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