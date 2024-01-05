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Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину
Андрей Андрейчук до конца сезона будет играть в Первой лиге
fco.com.ua
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Аренда игрока рассчитана до конца сезона.
"Буковина" заняла шестое место в своей группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй части сезона.
Андрейчук в текущем сезоне провел 11 матчей за "Александрию" без результативных действий.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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