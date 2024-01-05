Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину

" Александрия " отправила в аренду в "Буковину" 20-летнего форварда Андрея Андрейчука.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона.

"Буковина" заняла шестое место в своей группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй части сезона.

Андрейчук в текущем сезоне провел 11 матчей за "Александрию" без результативных действий.