  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину

Первая лига
Обновлено

Андрей Андрейчук до конца сезона будет играть в Первой лиге

Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" отправила в аренду в "Буковину" 20-летнего форварда Андрея Андрейчука.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона.

"Буковина" заняла шестое место в своей группе Первой лиги и будет бороться за выживание во второй части сезона.

Андрейчук в текущем сезоне провел 11 матчей за "Александрию" без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Металлург объявил о расформировании Металлурга-2 и женской команды
yellow-arrow
Власти Запорожья существенно сократили бюджет МФК Металлург
yellow-arrow
Маркевич: Гол Яремчука? Не думаю, что мои слова стали пророческими. Главное - двигаться дальше
Буковина (Черновцы) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости