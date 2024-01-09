  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги расстался с восемью игроками
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги расстался с восемью игроками

Первая лига

"Буковина" устроила массовую чистку

Клуб Первой лиги расстался с восемью игроками

Фото: ФК Буковина

Новина українською

ФК "Буковина" прекратила сотрудничество с восемью игроками по обоюдному согласию сторон.

Черновицкий клуб покинули голкипер Владислав Закорский, защитники Александр Штифанович, Эмре Мануила, Артем Данилюк, Кирилл Пасечник, Денис Червинский, а также полузащитники Александр Глагола и Иван Паламарчук. Трудовые отношения прекращены по согласию сторон.

Закорский присоединился к черновицкой команде перед стартом текущей кампании, но в течение первой части сезона так и не сумел выиграть конкуренцию за место в основе. В активе голкипера лишь 1 сыгранный поединок.

Червинский стал игроком "Буковины" в июле 2023 года. Правому защитнику не удалось закрепиться в основном составе команды: в текущей кампании Денис сыграл за "желто-черных" только в семи матчах, в которых выходил исключительно на замену.

Пасечник также заключил с командой контракт в июле прошлого года. Опытный 30-летний защитник провел за "Буковину" 15 матчей (8 из них - в основе), в которых отметился одним забитым мячом.

19-летние защитники Эмре Мануила и Александр Штифанович присоединились к "Буковине" в апреле 2023 года. В текущем сезоне Эмре в составе "желто-черных" сыграл лишь в двух поединках, а вот Штифанович в футболке "Буковины" в официальных матчах на поле не появлялся.

Паламарчук присоединился к "Буковине" в августе 2022 года. 23-летний универсал в футболке "желто-черных" в целом провел 35 матчей (в текущем сезоне - 15 поединков), в которых записал в свой актив две голевые передачи.

Данилюк выступал за "Буковину" с сентября 2022 года. Сначала левый защитник находился в составе черновицкого клуба на правах аренды, но перед стартом сезона 2023/24 подписал с "желто-черными" полноценный контракт. Всего за "Буковину" Данилюк провел 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Глагола присоединился к "желто-черным" в марте 2023 года. В футболке "Буковины" 26-летний полузащитник в целом провел 24 матча.

По теме
yellow-arrow
Буковина арендовала нападающего из УПЛ, потери Горняка-Спорт. Таблица трансферов клубов Первой лиги
yellow-arrow
Прикарпатье продлило контракты с тремя игроками
yellow-arrow
Шеф-скаут Днепра-1 перебрался в Карпаты, - Источник
Буковина (Черновцы) Александр Глагола Артем Данилюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости