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Клуб Первой лиги расстался с восемью игроками
"Буковина" устроила массовую чистку
Фото: ФК Буковина
ФК "Буковина" прекратила сотрудничество с восемью игроками по обоюдному согласию сторон.
Черновицкий клуб покинули голкипер Владислав Закорский, защитники Александр Штифанович, Эмре Мануила, Артем Данилюк, Кирилл Пасечник, Денис Червинский, а также полузащитники Александр Глагола и Иван Паламарчук. Трудовые отношения прекращены по согласию сторон.
Закорский присоединился к черновицкой команде перед стартом текущей кампании, но в течение первой части сезона так и не сумел выиграть конкуренцию за место в основе. В активе голкипера лишь 1 сыгранный поединок.
Червинский стал игроком "Буковины" в июле 2023 года. Правому защитнику не удалось закрепиться в основном составе команды: в текущей кампании Денис сыграл за "желто-черных" только в семи матчах, в которых выходил исключительно на замену.
Пасечник также заключил с командой контракт в июле прошлого года. Опытный 30-летний защитник провел за "Буковину" 15 матчей (8 из них - в основе), в которых отметился одним забитым мячом.
19-летние защитники Эмре Мануила и Александр Штифанович присоединились к "Буковине" в апреле 2023 года. В текущем сезоне Эмре в составе "желто-черных" сыграл лишь в двух поединках, а вот Штифанович в футболке "Буковины" в официальных матчах на поле не появлялся.
Паламарчук присоединился к "Буковине" в августе 2022 года. 23-летний универсал в футболке "желто-черных" в целом провел 35 матчей (в текущем сезоне - 15 поединков), в которых записал в свой актив две голевые передачи.
Данилюк выступал за "Буковину" с сентября 2022 года. Сначала левый защитник находился в составе черновицкого клуба на правах аренды, но перед стартом сезона 2023/24 подписал с "желто-черными" полноценный контракт. Всего за "Буковину" Данилюк провел 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
Глагола присоединился к "желто-черным" в марте 2023 года. В футболке "Буковины" 26-летний полузащитник в целом провел 24 матча.
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