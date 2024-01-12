  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба

Первая лига

Также у игрока есть вариант в Польше

У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Форвард Ника Сичинава может продолжить карьеру в команде Первой лиги. Об этом рассказал агент игрока Владимир Коробка. Также у игрока есть вариант в Польше.

"По Сичинаве идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежки Чернигова", – сообщил Коробка.

Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский "Алай" и с тех пор находится без клуба. В Украине Сичинава выступал сначала за "Ингулец", а затем за "Колос", но с началом полномасштабного вторжения покинул ковалевский клуб.

По теме
yellow-arrow
Гагун, вероятно, продолжит карьеру в Первой лиге
yellow-arrow
Карпаты договорились о расторжении контракта с опорным полузащитником
yellow-arrow
Левый берег подписал бразильского новичка, но расстался с 4 игроками
Ника Сичинава
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости