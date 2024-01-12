У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба

Форвард Ника Сичинава может продолжить карьеру в команде Первой лиги . Об этом рассказал агент игрока Владимир Коробка. Также у игрока есть вариант в Польше.

"По Сичинаве идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежки Чернигова", – сообщил Коробка.

Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский "Алай" и с тех пор находится без клуба. В Украине Сичинава выступал сначала за "Ингулец", а затем за "Колос", но с началом полномасштабного вторжения покинул ковалевский клуб.