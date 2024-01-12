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У Сичинавы есть предложение из Первой лиги. Он с лета находится без клуба
Также у игрока есть вариант в Польше
Фото: ФК Інгулець
Форвард Ника Сичинава может продолжить карьеру в команде
"По Сичинаве идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежки Чернигова", – сообщил Коробка.
Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский "Алай" и с тех пор находится без клуба. В Украине Сичинава выступал сначала за "Ингулец", а затем за "Колос", но с началом полномасштабного вторжения покинул ковалевский клуб.
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