Финансовые проблемы Металлурга и Подолья. Как провели клубы Первой лиги январь

Рассказываем все самые интересные новости первого месяца нового года из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. Отметим качественное усиление "Буковины", а также существенные финансовые проблемы у нескольких клубов группы "Выбывания".

"Карпаты"

23 января команда приступила к подготовке к весенней части чемпионата. Во время первого сбора львовяне сыграют четыре контрольных поединка. На этом этапе к работе с основной командой будут привлекаться футболисты из "Карпат-2". Известно, что львовский клуб планирует поучаствовать в международном товарищеском турнире в Испании, а это законное основание для выезда из страны даже представителю низшего дивизиона.

В родной город вернулся Юрий Тлумак, недавно разорвавший контракт с "Зарей". Стало известно о сотрудничестве "Карпат" с Глебом Корниенко, который будет занимать должность шеф-скаута львовского клуба. Ранее Корниенко работал в "Шахтере".

"Ингулец"

Команда вышла из отпуска 15 января. Подопечные Владислава Лупашко собрались на клубной базе во Владимировке. "Ингулец" примет участие в Кубке Пожечевского, который будет проходить на полях Полтавщины. На групповом этапе петровцы сыграют пять матчей: 24 января – "Олимпия" (4:0); 31-го – "Рокита"; 3 февраля - "Горняк-Спорт"; 6-го - "Кремень"; 11-го – "Великие Сорочинцы".

Весь подготовительный период "Ингулец" проведет дома. Сбор в Турции отменен. Также отмечается, что в зимнее трансферное окно "Ингулец" хочет подписать четырех новичков. Уже присоединились к команде Панасенко и Сад.

"Левый берег"

В середине января киевляне возобновили подготовку к весенней части сезона. Подопечные Первака сначала тренировались в двухразовом режиме. Традиционно после продолжительного зимнего перерыва игроки прошли комплексное медицинское обследование, охватывающее лабораторные и ультразвуковые исследования, а также консультации узких специалистов. Как стало известно, клуб подписал контракт с полузащитником Mаксимом Сердюком, который прошедшей осенью был лидером "Чернигова-ШВСM".

Постепенно тренерский штаб увеличивает нагрузку. На этом этапе подготовки у киевлян запланировано четыре контрольных матча. Футболисты "Левого берега" уже успели сыграть спарринг против второлиговой "Дружбы" - нулевая ничья.

"Мариуполь"

Приазовцы достаточно качественно работают на трансферном рынке. "Мариуполь" подписал опытного хавбека Евгения Задою, а также защитника Дмитрия Фатеева. Подопечные Красноперова выйдут из отпуска 29 января. Команда отправится на сбор в Полтаву, где поучаствует в традиционном Кубке Пожечевского. Далее "Мариуполь" получит несколько выходных, после чего отправится (15 февраля) на второй сбор в Винницу, где будет работать до 7 марта.

По словам президента клуба Александра Ярошенко, "Мариуполь" планирует еще усиливаться опытными игроками, которые помогут решать амбициозные задачи.

"Эпицентр"

Подготовку к весенней части чемпионата подопечные Сергея Нагорняка начнут в первый день февраля. Сборы команды пройдет в Киеве. Известно, что "Эпицентр" планирует сыграть не менее семи спаррингов. Индивидуальная подготовка футболистов началась 13 января. Команда проведет в столице три этапа подготовки по две недели каждые. Пока что кадровых изменений нет. Тренерский штаб рассчитывает на тех футболистов, которые играли в первой части сезона.

"Виктория"

Сумчане вышли из отпуска 20 января. Тренировки проходят на искусственном газоне стадиона "Авангард". Отметим, что в занятии принял участие и потенциальный новичок – полузащитник "ЛНЗ" Сергей Копыл, которого представитель Сумщины планирует арендовать. Подопечные Анатолия Бессмертного планируют сыграть три контрольных матча во время первого сбора: 27 января - с "Ворсклой" (U-19), 30-го - с "Тростянцем" и 2 февраля - с "Левым берегом".

"Полтава"

Подготовку к весенней части чемпионата "горожане" начали 15 января. Подопечные Владимира Сысенко собрались в спорткомплексе Полтавского завода медицинского стекла, где и будет проходить основная часть сборов. В общей группе работают 24 футболиста, травмированных нет. По словам главного тренера, серьезные кадровые изменения в межсезонье не планируются.

Полтавчане сыграли двусторонний поединок, в котором уверенную победу одержали "зеленые" – 6:0. 28 января начнется Зимний кубок ассоциации футбола Полтавщины. Участие в соревнованиях примет и СК "Полтава".

"Агробизнес"

Подопечные Чижевского вышли из отпуска 23 января. На первом этапе (до 9 февраля) команда будет тренироваться в Волочиске. Второй и третий этапы учебно-тренировочного сбора "Агробизнес" проведет в Закарпатье. Тренерским штабом запланировано одиннадцать спаррингов в рамках подготовки к весенней части сезона.

После осенней части сезона "Агробизнес" покинули Владислав Зоренко, Максим Тяпкин, Назар Грицак. Волочиская команда планирует укрепить свои ряды 4-5 новичками. В коллектив уже успел присоединиться Роман Слива, прошлым клубом которого была тернопольская "Нива".

"Нива" Бузовая

Отпуск у команды завершился 22 января. Команда собралась на своей тренировочной базе в Бучанском районе. Здесь же "Нива" проведет все зимние сборы. В настоящее время тренерским штабом Романа Локтионова запланировано проведение девяти контрольных матчей. Планируется спарринг с командой из УПЛ. Из прошлогоднего состава контрактов в клубе осталось семь игроков. Бузивчане арендовали опорного полузащитника "Карпат" Кирилла Матвеева. Осенью 21-летний игрок сыграл семь матчей за "Карпаты-2".

Также на правах аренды до конца сезона 2024/25 за бузовчан будет играть полузащитник Даниил Фальковский из запорожского "Металлурга".

Как стало известно, весной клуб будет выступать под названием "Кудровка-Нива".

"Прикарпатье"

Футболисты в конце января вышли из отпуска. Запланировано три тренировочных сбора. Закончился срок действия контракта у голкипера Ивана Пицана, а также прекращено сотрудничество с защитником Михаилом Писком. Игроки покидают Ивано-Франковск в качестве свободных агентов. Ивано-франковцы официально сообщили о том, что продлили контракты с полузащитниками Василием Геником, Никитой Титаевским (с обоими – до конца 2024 года) и нападающим Романом Барчуком (до 30 июня 2024 года).

Первым зимним новичком команды стал 29-летний защитник Валерий Болденков, выступавший за хмельницкое "Подолье" в летне-осенней части текущего сезона.

"Буковина"

Черновицкая команда проведет сразу два этапа подготовки на базе "Камелот" вблизи Ужгорода: с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 16 марта. Подопечные Андрея Мельничука планируют сыграть девять спаррингов. У клуба появился новый спонсор в лице днепровского бизнесмена Владимира Дубинского. Команда выйдет из отпустка 29 января.

В тренерском штабе произошли существенные изменения. Помощниками главного тренера Андрея Мельничука стали: Сергей Соловьев, возглавлявший в свое время перволиговый "ВПК-Агро", Виталий Комарницкий и Игорь Билан, отвечающий за подготовку вратарей.

Черновицкий клуб успел существенно усилиться в это межсезонье. "Буковина" уже успела подписать семерых новичков. Следует отметить трансферы Солдата, Хамелюка и Шалфеева.

"Металлург"

Финансирование МФК "Металлург" на 2024 год было сокращено решением Запорожского городского совета. Речь идет о 48,8 миллиона гривен, тогда как на 2023 год на финансирование клуба было заложено 63,4 млн гривен. Учитывая это, говорить о каком-то существенном усилении не стоит. А вот потери уже есть. Полевой, Сад, Палюх, Иродовский, Снижко и Крапивный уже покинули запорожский клуб. Новые соглашения с клубом подписали защитники Дмитрий Пиддубный и Максим Страдс.

В распоряжении тренерского штаба сейчас 26 футболистов, в том числе 12 игроков из "Металлурга-2".

Команда Владимира Микитина приступила к подготовке к весенней части сезона в Запорожье. Первый втягивающий сбор продлится до 1 февраля. В планах "Металлурга" участие в Кубке АФП, который состоится в двух зонах – кременчугской и полтавской. Запорожская команда будет играть в группе А, где также представлены СК "Полтава", "Ворскла U-19", ФСК "Мариуполь" и "Тростянец".

"Подолье"

Команда должна была начать подготовку к весенней части сезона 20 января, но этого не произошло. Сложно сказать, когда подопечные Виталия Костышина соберутся после отпуска и в каком составе будут выступать в дальнейшем. Руководство с мэром ведет переговоры. В первую очередь, из-за неопределенности с финансированием. Есть достаточно существенные долги по зарплате футболистам и тренерам еще за прошлый год. "Подолье" уже покинули Задоя, Войтиховский, Болденков и Коваленко, являвшихся лидерами команды в осенней части сезона.

Напомним, что "Подолье" занимает третье место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 20 очков.

"Нива" Тернополь

Известно, что футболисты выйдут из отпуска в конце января. Два этапа подготовки команды пройдут во Львове. Пока новичков в команде не было, но тренерский штаб активно работает над этим. "Нива" нуждается в усилении атаки, ведь в первой части сезона с этим были существенные проблемы. Известно, что покинули команду Андрей Малащук и Роман Слива.

Как стало известно, единственная профессиональная футбольная команда Тернопольской области будет принадлежать львовскому бизнесмену Роману Михайливу.

Михайлов последние два сезона помогал команде финансово, но не был официально представлен в качестве руководителя клуба.

"Металлист"

В четверг, 11 января, первая команда харьковского "Металлиста" вышла из отпуска и приступила к втягивающим тренировкам.

Часть футболистов проводит занятия в Харькове на полях Детско-юношеской футбольной школы "Металлист" под руководством главного тренера "желто-синих" Андрея Анищенко. Другая часть команды работает по индивидуальной программе и ждет присоединения к партнерам.

В таком режиме игроки будут работать в течение января, а с 1 февраля начнут учебно-тренировочный сбор, состоящее из трех двухнедельных циклов.

"Горняк-Спорт"

В середине января команда приступила к подготовке к весенней части сезона. Тренировки проходят в двухразовом режиме. Известно, что коллектив из Горишних Плавней будет участвовать в "Зимнем Кубке Ассоциации футбола Полтавщины". В команде на просмотре находятся потенциальные новички, но решение по ним тренерский штаб будет принимать после контрольных матчей. После предновогоднего сбора клуб решил завершить сотрудничество с Жуковым, а к нему уже присоединился Петров. Известно, что голкипером Ярославом Проценко заинтересовался один из клубов УПЛ.

"Кремень"

В середине января "Кремень" возобновил тренировки. Подопечные Игоря Климовского будут работать и в манеже, и на улице. Также запланировано участие в Кубке Пожечевского, который пройдет на полях Полтавщины. Коллектив из Кременчуга провел двухстороннюю игру, сыграв два тайма по 30 минут. После разминки футболисты разделились на две команды – "зеленых" и "оранжевых". В игре приняли участие 25 исполнителей, в том числе – новички. Известно, что фланговый полузащитник "Руха" Майкл Обамина и Иван Паламарчук, который в последнее время играл за "Буковину", могут продолжить карьеру в "Кремне". Подопечные Климовского уже успели уверенно обыграть "Великие Сорочинцы" - 3:1.

Клуб оформил первый трансфер в зимнее межсезонье. Новым помощником главного тренера команды по работе с вратарями стал 61-летний Юрий Чумак.

"Чернигов"

После новогодних праздников команда начала готовиться ко второму этапу Первой лиги сезона 2023/24 в индивидуальном режиме, совмещая это с групповыми занятиями. С 1 февраля начнется полноценные сборы с интенсивными двукратными тренировками. ФК "Чернигов" расторг контракт с вратарем команды Егором Коломийцем по обоюдному согласию сторон. Также покинул команду 21-летний хавбек Артем Стрелец. Он защищал цвета команды с лета прошлого года, провел 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.

"Хуст"

Команда уже приступила к подготовке к продолжению чемпионата. Известно, что подопечные Цыткина планируют сыграть восемь спаррингов. Среди соперников стоит отметить "Минай", "Звягель". Кадровая ситуация у "Хуста" не лучшая. Лидеры команды Вадим Мердеев и Игорь Вагин прекратили сотрудничество с "Хустом". Таким образом, в межсезонье команду уже покинули шесть игроков.

"Диназ"

Сборы команда Александра Головко будет проводить в родном Вышгороде, планируется участие в представительном Мемориале Макарова. Дальнейшие планы уточняются. Известно, что за "Диназ" больше не будут играть голкипер Руслан Карнаушенко и защитник Константин Школьный, а также арендованный у "Александрии" форвард Богдан Кобзарь. Также стало известно, что вышгородцы не стали продлевать аренду и другого александрийца – полузащитника Ивана Матюшенко.

Нападающий Михаил Сергийчук с большой вероятностью станет игроком клуба из Вышгорода. В текущем сезоне Первой лиги нападающий провел за бузовскую "Ниву" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.