Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай

Харьковский " Металлист " отпустил в аренду в Китай нападающего Брайана Риаскоса, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Форвард уже находится в Поднебесной, впереди медосмотр и арендный контракт с клубом "Циндао Вест Кост" на полгода.

При этом "Металлист" сохранит права на колумбийца, потому что прошлым летом пролонгировал с ним контракт.

Напомним, что первую половину текущего сезона Брайан Риаскос провел в турецком "Газиантепе", за который отметился 1 забитым мячом в 17 матчах высшего дивизиона страны.