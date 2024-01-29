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Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай
Брайан Риаскос перебрался из одной аренду в другую
Фото: ФК Металлист
Харьковский "
Форвард уже находится в Поднебесной, впереди медосмотр и арендный контракт с клубом "Циндао Вест Кост" на полгода.
При этом "Металлист" сохранит права на колумбийца, потому что прошлым летом пролонгировал с ним контракт.
Напомним, что первую половину текущего сезона Брайан Риаскос провел в турецком "Газиантепе", за который отметился 1 забитым мячом в 17 матчах высшего дивизиона страны.
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