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Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай

Первая лига

Брайан Риаскос перебрался из одной аренду в другую

Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Харьковский "Металлист" отпустил в аренду в Китай нападающего Брайана Риаскоса, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Форвард уже находится в Поднебесной, впереди медосмотр и арендный контракт с клубом "Циндао Вест Кост" на полгода.

При этом "Металлист" сохранит права на колумбийца, потому что прошлым летом пролонгировал с ним контракт.

Напомним, что первую половину текущего сезона Брайан Риаскос провел в турецком "Газиантепе", за который отметился 1 забитым мячом в 17 матчах высшего дивизиона страны.

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Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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