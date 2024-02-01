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Мирону Маркевичу – 73 года: что вы знаете о наставнике Карпат? Квиз от UA-Футбол

Первая лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из тренерской карьеры Мирона Богдановича в комментариях

Мирону Маркевичу – 73 года: что вы знаете о наставнике Карпат? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Карпати Львів

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 февраля, исполняется 73 года одному из лучших отечественных тренеров Мирону Маркевичу.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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FerunNiick
01.02.2024 в 10:41
Один з кращих-хто не виграв жодного трофею...
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Комментарии 1
FerunNiick
01.02.2024 в 10:41
Один з кращих-хто не виграв жодного трофею...
Ответить
0
0

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