Мирону Маркевичу – 73 года: что вы знаете о наставнике Карпат? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 1 февраля, исполняется 73 года одному из лучших отечественных тренеров Мирону Маркевичу.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.