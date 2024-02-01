Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мирону Маркевичу – 73 года: что вы знаете о наставнике Карпат? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из тренерской карьеры Мирона Богдановича в комментариях
Фото: ФК Карпати Львів
Сегодня, 1 февраля, исполняется 73 года одному из лучших отечественных тренеров Мирону Маркевичу.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FerunNiick
01.02.2024 в 10:41
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- ВСУ уничтожили 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января
- Металлист отправил своего форварда-легионера в аренду в Китай
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1