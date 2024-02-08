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Поворознюк: Запорожца я взял с заправки, где он мыл машины, а сейчас играет в УПЛ

Первая лига

Президент Ингульца рассказал о легендах клуба

Поворознюк: Запорожца я взял с заправки, где он мыл машины, а сейчас играет в УПЛ

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о легендах клуба - Евгении Запорожце и Александре Мишуренко.

– У вас девять лет отыграл Евгений Запорожец, прошел от любителей до УПЛ и ушел зимой. Вам было грустно с ним прощаться?

– Чего грустить. Я с гордостью смотрел на него. Я недоволен немного тем, как он доигрывал. Но он заслужил, чтобы к нему с уважением относился я и все болельщики "Ингульца". Это наш идеал, я горжусь им, я его взял с заправки, он мыл машины, простой пацан, из любителей. Он пошел-пошел и сейчас играет в УПЛ. И играет очень неплохо. Только горжусь Запорожцем.

Я еще увижусь с ним. В последней игре осенней части чемпионата 25 ноября с "Горняком-Спортом" была и последняя игра Запорожца за "Ингулец". Неудачная игра, 1:1, хотя два тайма в одну "калитку", и такой рикошет пропустили. Я немного был неправ. Надо было подойти, поблагодарить. Я даже и не знал, что Женя уходит из "Ингульца". Я ему все равно благодарен и еще не раз поблагодарю. И он это знает, что я к нему отношусь с уважением.

– Нападающий Александр Мишуренко, который за "Ингулец" выступал с 2015 по 2020, также благодаря вам попал в профессиональный футбол?

– Да, хотя он и алкоголик. Он просто фартовый. Он голы забивал задом, головой, ухом. Нормальный парень. Есть у него одна слабость – его нельзя одного домой отпускать, надо или держать на базе, или жене в руки передать, которая держит его в руках. Нужно с ней договариваться. Тогда он играет нормально.

– Его зарплату надо было жене отдавать, чтобы не пропала?

– Да не зарплату! Его лично. Жене в руки.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Александр Мишуренко Евгений Запорожец
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Pacifist (Chiang Mai)
08.02.2024 в 18:25
Бандюган назвав футболіста алкоголіком, а ви передруковуєте? Ви розумієте, що можна про різних футбольних людей порозказувати? Коли когось зі скандалом виганяють з команди за таке, всі обережно пишуть "порушення спортивного режиму", бо так традиційно склалося в футболі, не можна грубо лізти в людське життя, треба обережніше і тактовніше. Що ви пишете?
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Комментарии 1
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Pacifist (Chiang Mai)
08.02.2024 в 18:25
Бандюган назвав футболіста алкоголіком, а ви передруковуєте? Ви розумієте, що можна про різних футбольних людей порозказувати? Коли когось зі скандалом виганяють з команди за таке, всі обережно пишуть "порушення спортивного режиму", бо так традиційно склалося в футболі, не можна грубо лізти в людське життя, треба обережніше і тактовніше. Що ви пишете?
Ответить
0
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