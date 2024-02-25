Мощная работа Буковины в межсезонье, существенные проблемы Металлурга. Как провели клубы Первой лиги февраль

Рассказываем все самые интересные новости февраля из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. Несмотря на финансовые проблемы, "Подолье" все же начало подготовку к весенней части сезона, а "Металлургу" запретили играть в Запорожье.

"Карпаты"

Подопечные Мирона Маркевича готовятся в Закарпатье. В Ужгороде "Карпаты" успели уже сыграть четыре спарринга. Отметим уверенные победы над "Минаем" (2:0) и "Металлистом" (4:1), но у "Хуста" подопечные Маркевича выиграть не смогли (0:0). В целом, закарпатский этап подготовки у львовян завершится восьмого марта контрольным матчем с любительским "Севлюшем". Заключительный сбор "зелено-белые" проведут во Львове.

Левый и центральный защитники Андрей Булеза и Эдуард Козик пополнили состав львовского коллектива. "Зелено-белые" объявили об аренде двух 20-летних игроков Шахтера до конца текущего сезона.

"Ингулец"

Подопечные Владислава Лупашко с лучшей стороны проявили себя на Зимнем кубке АФП. Провалил коллектив из Петрова только одну игру – против любительского коллектива "Великие Сорочинцы" – 0:5. В финале турнира "Ингулец" благодаря дублю Лисняка обыграл "Кремень" - 3:2. Отметим также успешный контрольный матч с представителем УПЛ "Черноморцем" – 3:1. Костяк команды "Ингульцу" удалось сохранить. Что касается новичков, то стоит отметить подписание одного из лидеров "Чернигова" 22-летнего хавбека Анатолия Романченко.

"Левый берег"

Подготовка к весенней части сезона у киевлян в разгаре. Футболисты тренируются в обычном для себя режиме. Утренняя тренировка состоит из двух частей – занятия в тренажерном зале и беговой работы. Днем по расписанию теория, а вечернюю сессию "Левый Берег" посвящает отработке игровых взаимодействий, держанию мяча в малых группах и ударам по воротам.

Отметим качественную работу киевлян на трансферном рынке. Клуб официально объявил о подписании контракта с экс-капитаном тернопольской "Нивы" голкипером Максимом Механивым. Что касается спаррингов, то подопечные Первака уступили только представителю УПЛ "Полисью" - 0:1.

"Мариуполь"

11 февраля подопечные Олега Красноперова завершили сбор в Полтаве, который длился 14 дней. На этом этапе подготовки в основном коллектив имел по 2 тренировки в день, занятия в тренажерном зале и 4 контрольных матча (победы над "Металлургом" и "Ворсклой" U-19 и ничьи с "Полтавой" и "Тростянцем"). Отметим, что Илья Зубков получил травму приводной мышцы во время сбора и пропустит 6-8 недель.

В середине февраля у "Мариуполя" начался сбор в Виннице. Этот этап подготовки продлится до 7 марта. Отметим уверенную победу над лидером Второй лиги "Звягелем" – 3:1, а также разгром "Подолья". Что касается трансферов, то приазовцы продолжают подписывать опытных игроков. Новичками команды стали 26-летний защитник Александр Маткобожик, а также 34-летний хавбек Антон Савин.

"Эпицентр"

16 февраля футбольный клуб "Эпицентр" в Киеве начал второй учебно-тренировочный сбор. После нескольких дней отдыха, футболисты и тренерский штаб приступили к новому этапу подготовки к первенству Украины в Первой лиге. "Эпицентр" сыграл ряд контрольных матчей: результативная ничья с "Денгоффом" (3:3), мировая с "Чайкой", поражение "Дружбе" (1:3).

Кадровых новостей пока нет. Тренерский штаб рассчитывает на тех игроков, которые хорошо проявили себя в первой части сезона.

"Виктория"

Подопечные Анатолия Бессмертного проводят свою подготовку в Винниках. Всего во Львовской области у команды запланировано восемь контрольных матчей. Более половины спаррингов сумчане уже успели сыграть: победы над "Скалой 1911", тернопольской "Нивой" и "Минаем U-19", а также поражение "Юности".

Работу на трансферном рынке в это межсезонье уже можно считать успешной для клуба. "Виктории" удалось арендовать двух игроков "ЛНЗ": 21-летнего полузащитника Сергея Копыла и 24-летнего форварда Назария Ныча. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

СК "Полтава"

Полтавчане дома продолжают подготовку к весенней части сезона. Подопечные Сысенко заняли третье место на Зимнем кубке АФП. В противостоянии за бронзу представители Первой лиги обыграли "Тростянец" – 2:0. Забивали Вивдич и Перебора. На март у полтавчан запланировано еще три спарринга. 1 марта коллектив Сысенко сыграет с "Ингульцем". А в двух заключительных спаррингах СК "Полтава" встретится с земляками из "Кременя" и "Горняка-Спорта". Поединок с кременчугами состоится 9 марта в Полтаве, а с командой из Горишних Плавней на выезде 15 марта.

Защитник Александр Мигунов и форвард Владислав Гарнага разорвали контракты с клубом. Однако уже известно и о первых зимних новичках команды. Максим Марусич и Владимир Одарюк подписали контракт с клубом. Одарюк выступал за "Минай", а Марусич - за "Верес".

"Кудровка-Нива"

Большие изменения произошли в клубе во время зимнего межсезонья. В весенней части сезона клуб будет играть под названием "Кудровка-Нива". Сборы подопечные Романа Локтионова проводят на своей тренировочной базе в Бучанском районе. Из состава "Нивы" Бузовой остались: вратари Георгий Климов и Роман Лепка, защитники Евгений Мисюра, Денис Ткаченко, Павел Захидный, полузащитники Александр Калинин и Владимир Тименко, нападающий Владислав Нехтий. Команда уже укомплектована на 90%. Среди новичков, безусловно, стоит отметить Скляренко, Мамросенко, Теплякова, Гагуна, Вечурка, Фальковского и Матвеева.

Пока неизвестно, где "Кудровка-Нива" будет играть свои домашние матчи весной. Стадион в Кудровке Черниговской области не отвечает требованиям проведения игр Первой лиги, но руководство клуба постарается исправить все организационные проблемы.

Среди спаррингов, безусловно, стоит отметить победу над ФК "ЮКСА" - 2:1.

"Агробизнес"

Девятого февраля подопечные Чижевского в Волочиске завершили свой первый этап подготовки. Второй и третий этапы учебно-тренировочного сбора "Агробизнес" проводит в Закарпатье. Отметим, что свои три первых спарринга представитель Первой лиги сыграл вничью: 1:1 против "Скалы 1911" и "Руха-2", а также 0:0 против "Куликов-Юность".

Серию спаррингов в Закарпатье "Агробизнес" начал с поражения против "Прикарпатья" - 0:1. Сейчас на сборах в Закарпатье находятся 22 игрока. Иван Гаврушко отсутствует из-за травмы. Денис Галенков, которого "Агробизнес" осенью 2023 арендовал у "Карпат", остается в Волочиске по крайней мере до конца сезона.

Клуб подписал форварда, выступавшего за любителей. Игроком команды из Волочиска стал 29-летний Василий Лойко из "Сича" (Добряны).

"Прикарпатье"

В середине февраля ивано-франковцы завершили свой второй учебно-тренировочный сбор в Закарпатье и вернулись домой, где и продолжат подготовку к старту Чемпионской группы Первой лиги. На Закарпатье были сыграны четыре контрольных матча: победы 1:0 над "Днестром" и "Агробизнесом", а также победы над "Хустом" - 3:0 и тернопольской "Нивой" - 2:0. Игра в защите впечатляет – ни одного пропущенного мяча.

По обоюдному согласию сторон прекращено сотрудничество с 27-летним голкипером Романом Герычем. Он покидает франковский клуб в качестве свободного агента. Новичками команды стали Владислав Кучерук и Олег Кос.

"Буковина"

19 февраля в "Буковине" начался первый учебно-тренировочный сбор на Закарпатье. Черновицкая команда проведет сразу два этапа подготовки на базе "Камелот" вблизи Ужгорода: с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 16 марта. В течение почти трех недель "желто-черные" работали в режиме двукратных тренировок на полях "Олимпии" и "Хет-трик Арены", а также в этот период провели два контрольных матча, в которых одержали победы над "Буковиной" U19 и "Подольем" .

Новый спонсор в лице днепровского бизнесмена Владимира Дубинского ставит перед командой задачу в следующем сезоне повыситься в классе. У "Буковины" теперь есть новый собственный автобус. 14-метровый автолайнер оснащен специальным салоном с индивидуальной планировкой и рассчитан на 49 сидячих мест. Отметим переход к "Буковине" опытного экс-защитника "ЛНЗ" Максима Лопыренко.

"Металлург"

Запорожцы не смогут проводить домашние матчи Первой лиги на "Славутич-арене". В настоящее время рассматривается вариант со стадионом в Горишних Плавнях. Однако решение еще не принято. У клуба тяжелое финансовое положение. Количество игроков не позволяет проводить полноценный тренировочный сбор.

Команду уже покинуло одиннадцать футболистов. Отметим, что Денис Галата в Запорожье не приехал. Запорожцы в одноразовом режиме сейчас тренируются в Запорожье. Тренерский штаб планирует поехать в марте на нормальный двухнедельный сбор, но пока "Металлист 1925" не оплатил вторую часть транша за трансфер Алексея Сидорова.

Что касается контрольных матчей, то запорожцы обыграли любительский "Колос", "Ворсклу" U-19 и "Агротех", но уступили "Мариуполю" и "Полтаве".

"Подолье"

Несмотря на непростое финансовое положение, футболисты хмельницкого коллектива начали подготовку к весенней части сезона седьмого февраля. Отметим, что руководство клуба постепенно решает вопросы с задолженностью. Подопечные Костышина сыграли четыре контрольных матча: уступили "Мариуполю", винницкий "Ниве" и "Буковине" и победили "Подоляне".

Безусловно, потери Болденкова, Войтиховского, Задои, Коваленко, Быкова существенны для коллектива, но шанс проявить себя получит молодежь. По словам Костышина, сейчас есть 10-12 футболистов, которые составляют скелет коллектива. "Подолье" и тренер вратарей Алексей Крупниченко прекратили действие действующего контракта по взаимному согласию сторон. А вот опытные Дмитрий Непогодов и Сергей Симинин остались в команде.

"Нива" Тернополь

Первый сбор команды длился до десятого февраля. Второй учебно-тренировочный сбор проходит также во Львове. Если на первом сборе команда в большинстве своем работала над силовой и беговой работой, то уже на втором все внимание в основном посвящена работе с мячами и тактической подготовкой.

Среди результатов контрольных матчей стоит отметить победу над "Скалой 1911" – 4:2. Тем не менее, были также досадные поражения "Минаю" (0:1) и "Виктории" (0:2). В "Ниве" сейчас находятся ряд игроков на просмотре, но контракты с ними еще не подписаны.

"Металлист"

В первый день февраля команда начала учебно-тренировочный сбор в Ужгороде. Сбор у "Металлиста" проходит в формате трех двухнедельных циклов. Подопечные Анищенко начали подготовку со спаррингами против "Минаю" и "Карпат". Представителю УПЛ харьковчане уступили 0:1, а вот львовянам не смогли навязать борьбу – 1:4.

Команду покинул опытный защитник Александр Маткобожик, в первой части сезона отыгравший двенадцать матчей. Присоединились к коллективу два игрока юношеского "Металлиста": защитник Шерстюк и хавбек Паляничка.

"Горняк-Спорт"

Подопечные Куценко принимали участие в Зимнем кубке АФП. "Горняк-спорт" набрал четыре очка и завершил групповой турнир на четвертом месте. На этих соревнованиях представитель Первой лиги может занести в актив только одну игру - победа 6:2 над "Рокита". Также можно отметить дубль Тузенко в спарринге с "Ингульцем" U-19 – 3:0. В команде есть игроки на просмотре, но пока информации о новичках не было.

"Кремень"

Подопечные Игоря Климовского выступления в Зимнем кубке АФП, безусловно, могут занести себе в актив. "Кремень" вышел в финал соревнований. В полуфинале обладая игровым преимуществом на протяжении почти всего матча "сине-белые" разгромили "Тростянец" – 4:1. В финале коллектив из Кременчуга по борьбе уступил "Ингульцу" - 2:3. Что касается трансферных новостей, то пока известно о подписании Паламарчука и Пастернака.

"Чернигов"

С 1 февраля начались полноценные сборы с интенсивными тренировками. Команда собралась в родном городе и начала тренировочные сборы, которые в общей сложности продлятся почти два месяца. "Северяне" успели сыграть три контрольных матча. Следует отметить уровень соперников, ведь подопечным Чорного противостояли "Левый берег" (1:2), "Дружба" (0:2) и "Кудровка-Нива" ( ).

Главной потерей в это межсезонье является переход в Ингулец 22-летнего Анатолия Романченко, который был лидером коллектива в 2023 году. Также к "Левому берегу" присоединился Максим Сердюк.

"Диназ"

Вышгородцы вышли в финал Мемориала Макарова, но уступили второлиговой "Дружбе" - 1:3. Этим турниром у команды завершился первый этап подготовки. Игроки получили несколько дней отдыха, а затем начали второй подготовительный сбор в Пирново. Тренировочный сбор подопечных Александра Головко в Пирново длился до 24 февраля. Результаты на этом этапе не очень впечатляют: ничьи с "Чайкой" и "Кудровкой" и поражение юношеской команде "Шахтера".

Контракт с "Диназом" подписал опытный полузащитник Руслан Паламар, который первую часть сезона выступал за бузовскую "Ниву". Также на правах аренды выступят за вышгородцев опытные Ярослав Мартынюк и Андрей Ткачук - оба из "Металлиста 1925".

"Хуст"

Команда начала сборы в конце января и уже успела сыграть несколько спаррингов. Стоит отметить достаточно качественную игру против "Миная". Подопечные Циткина хоть и проиграли, но смогли навязать борьбу (2:3). А вот матч с "Прикарпатье" провалили – 0:3. Главным достижением в это межсезонье следует считать нулевую ничью с грозными "Карпатами". К хустянам вернулся голкипер Арсен Белименко. В середине августа, сыграв всего 2 поединка в Первой лиге, было принято решение о расторжении контракта с футболистом. Сейчас 23-летний голкипер приступил к тренировкам в команде и активно готовится к новому сезону.