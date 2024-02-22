Экс-защитник Шахтера и Днепра-1 проходит просмотр в Кудровке-Ниве

Защитник Александр Мигунов проходит просмотр в ФК "Кудровка-Нива", сообщает Sport Arena.

На днях 29-летний игрок расторг контракт с СК "Полтава". В текущем сезоне он провел 18 матчей в Первой лиге, в которых забил 1 гол.

Напомним, Мигунов - воспитанник "Днепра". Также выступал за дубль "Шахтера", "Ильичевец", "Днепр-1", "Колос", белорусском "Рухе" (в 2021 году), российской "Чаке" (в 2021 году), черкасском ЛНЗ и "Скорук".

Напомним, "Нива" (Бузовая) с весны будет выступать под названием "Кудровка-Нива". Тренировать команду будет наставник ФК "Кудровка" Роман Локтионов.

"Нива" заняла 4-е место в группе А в осенней части сезона и квалифицировалась в Чемпионскую группу Первой лиги.