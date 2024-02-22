  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-защитник Шахтера и Днепра-1 проходит просмотр в Кудровке-Ниве
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Шахтера и Днепра-1 проходит просмотр в Кудровке-Ниве

Первая лига

На днях он покинул СК "Полтава"

Экс-защитник Шахтера и Днепра-1 проходит просмотр в Кудровке-Ниве

Фото: СК Полтава

Новина українською

Защитник Александр Мигунов проходит просмотр в ФК "Кудровка-Нива", сообщает Sport Arena.

На днях 29-летний игрок расторг контракт с СК "Полтава". В текущем сезоне он провел 18 матчей в Первой лиге, в которых забил 1 гол.

Напомним, Мигунов - воспитанник "Днепра". Также выступал за дубль "Шахтера", "Ильичевец", "Днепр-1", "Колос", белорусском "Рухе" (в 2021 году), российской "Чаке" (в 2021 году), черкасском ЛНЗ и "Скорук".

Напомним, "Нива" (Бузовая) с весны будет выступать под названием "Кудровка-Нива". Тренировать команду будет наставник ФК "Кудровка" Роман Локтионов.

"Нива" заняла 4-е место в группе А в осенней части сезона и квалифицировалась в Чемпионскую группу Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
ФСК Мариуполь подписал еще двух новичков – среди них экс-игрок ЛНЗ
yellow-arrow
Шевченко провел встречу с руководителями клубов ПФЛ
yellow-arrow
Диназ объявил о переходе экс-хавбека Миная
Александр Мигунов Нива (Бузовая) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
22.02.2024 в 10:14
Великий клуб,великий футболист!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
22.02.2024 в 10:14
Великий клуб,великий футболист!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости