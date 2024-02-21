Два футболиста покинули СК Полтава

СК "Полтава" прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Решение было принято по согласию сторон.

Команду покинули защитник Александр Мигунов и нападающий Владислав Гарнага.

29-летний Мигунов присоединился к полтавцам прошлым летом. За это время он провел 18 матчей, в которых забил 1 гол. 23-летний Гарнага также стал игроком летом 2023. В его активе - 4 поединка, без результативных действий.

СК "Полтава" занимает 7-е место в группе Чемпионская Первой лиги.