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Два футболиста покинули СК Полтава

Первая лига

Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон

Два футболиста покинули СК Полтава

Фото: СК Полтава

Новина українською

СК "Полтава" прекратил сотрудничество с двумя футболистами. Решение было принято по согласию сторон.

Команду покинули защитник Александр Мигунов и нападающий Владислав Гарнага.

29-летний Мигунов присоединился к полтавцам прошлым летом. За это время он провел 18 матчей, в которых забил 1 гол. 23-летний Гарнага также стал игроком летом 2023. В его активе - 4 поединка, без результативных действий.

СК "Полтава" занимает 7-е место в группе Чемпионская Первой лиги.

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Александр Мигунов СК Полтава
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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Алина Ерофеева
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