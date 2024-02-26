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Буковина объявила о переходе украинца с опытом выступлений в Европе
Клуб усилил вратарское звено
Фото: ФК Буковина
"Буковина" объявила о подписании контракта с 27-летним голкипером Даниилом Каневцевым.
Условия и сроки соглашения не разглашаются.
Новичок "желто-черных" - воспитанник академии харьковского "Металлиста". Был основным голкипером юношеской и молодежной команд "Металлиста", за которые в целом провел 60 матчей. Далее в карьере вратаря были одесский "Черноморец", "Металлист 1925" и "Ворскла". В 2020 году вернулся в "Металлист", за который в течение двух сезонов сыграл 19 матчей.
В 2022 году Каневцев стал игроком грузинского клуба "Дила", в составе которого стал бронзовым призером чемпионата Грузии. Всего за грузинов голкипер провел 28 матчей, в том числе два поединка в квалификации Лиги конференций в сезоне 2022/23.
Также Даниил Каневцев приглашался в юношескую (U-17) и молодежную сборную Украины, за которые в целом успел сыграть в пяти матчах.
Напомним, что во второй части сезона "Буковина" будет играть в группе "Выживание".
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