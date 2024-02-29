  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Шахтер во время паузы на матчи сборных проведет спарринг с Карпатами
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер во время паузы на матчи сборных проведет спарринг с Карпатами

Первая лига

Поединок пройдет во Львове

Шахтер во время паузы на матчи сборных проведет спарринг с Карпатами

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

16 марта "Карпаты" проведут свой последний зимний контрольный матч. Соперником львоян будет донецкий "Шахтером". Матч начнется в 14:00 и пройдет или на "Арене-Львов", или на загородной базе "Карпат", в зависимости от условий погоды.

"Горняки", вероятно, будут выступать экспериментальным составом без сборников своих стран, которые будут задействованы в международных матчах.

Также после возвращения с закарпатского сбора "зелено-белые" 12 марта еще сыграют с любителями из Тернопольщины – командой "Агроном".

Сейчас клуб "Карпаты" прилагает усилия, чтобы календарные домашние поединки группы "Чемпионская" Первой лиги проходили со зрителями. Речь идет о как минимум 500 болельщиков, которым будет гарантирована безопасность.

По теме
yellow-arrow
Верес отпустил хавбека в аренду в клуб Первой лиги
yellow-arrow
Карпаты заинтересованы в подписании основного игрока Зари
yellow-arrow
В Металлисте высказались о возможности допуска болельщиков на матчи в Ужгороде
Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости