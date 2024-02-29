Шахтер во время паузы на матчи сборных проведет спарринг с Карпатами

16 марта " Карпаты " проведут свой последний зимний контрольный матч. Соперником львоян будет донецкий "Шахтером". Матч начнется в 14:00 и пройдет или на "Арене-Львов", или на загородной базе "Карпат", в зависимости от условий погоды.

"Горняки", вероятно, будут выступать экспериментальным составом без сборников своих стран, которые будут задействованы в международных матчах.

Также после возвращения с закарпатского сбора "зелено-белые" 12 марта еще сыграют с любителями из Тернопольщины – командой "Агроном".

Сейчас клуб "Карпаты" прилагает усилия, чтобы календарные домашние поединки группы "Чемпионская" Первой лиги проходили со зрителями. Речь идет о как минимум 500 болельщиков, которым будет гарантирована безопасность.