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Шахтер во время паузы на матчи сборных проведет спарринг с Карпатами
Поединок пройдет во Львове
Фото: ФК Карпати Львів
16 марта "
"Горняки", вероятно, будут выступать экспериментальным составом без сборников своих стран, которые будут задействованы в международных матчах.
Также после возвращения с закарпатского сбора "зелено-белые" 12 марта еще сыграют с любителями из Тернопольщины – командой "Агроном".
Сейчас клуб "Карпаты" прилагает усилия, чтобы календарные домашние поединки группы "Чемпионская" Первой лиги проходили со зрителями. Речь идет о как минимум 500 болельщиков, которым будет гарантирована безопасность.
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