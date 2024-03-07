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Маркевич - о потенциальных новичках: Антропометрические данные француза впечатляют

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"Карпаты" готовятся подписать двух легионеров

Маркевич - о потенциальных новичках: Антропометрические данные француза впечатляют

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Mаркевич рассказал последние новости из лагеря львовской команды.

"Что касается легионеров, то здесь особо комментировать нечего, им еще нужно пройти детальный медосмотр. Если со здоровьем у них все будет хорошо, тогда предложим подписать контракт. Хотя следует заметить, что антропометрические данные француза – впечатляют.

После закарпатского сбора несколько игроков продолжат готовиться в составе второлиговых "Карпат-2". Впрочем, есть и приятное исключение. С нами в Ужгороде был 19-летний Александр Фетько из "Карпат-2", произвел хорошее впечатление и он останется в основной команде", - сказал Маркевич.

Речь идет о французском полузащитнике Джареде Хаса, который прошлой осенью выступал в "Маккаби" (Петах-Тиква).

Другим потенциальным новичком львовян является бразильский форвард Ариэльсон. Первую часть сезона он провел в аренде в "Полесье", а пго права принадлежат "Крузейро".

Накануне исполнительный директор "львов" Андрей Тлумак для UA-Football рассказал я о возможном подписании Ариэльсона.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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