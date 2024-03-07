Маркевич - о потенциальных новичках: Антропометрические данные француза впечатляют

Главный тренер "Карпат" Мирон Mаркевич рассказал последние новости из лагеря львовской команды.

"Что касается легионеров, то здесь особо комментировать нечего, им еще нужно пройти детальный медосмотр. Если со здоровьем у них все будет хорошо, тогда предложим подписать контракт. Хотя следует заметить, что антропометрические данные француза – впечатляют.

После закарпатского сбора несколько игроков продолжат готовиться в составе второлиговых "Карпат-2". Впрочем, есть и приятное исключение. С нами в Ужгороде был 19-летний Александр Фетько из "Карпат-2", произвел хорошее впечатление и он останется в основной команде", - сказал Маркевич.