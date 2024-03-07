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Маркевич - о потенциальных новичках: Антропометрические данные француза впечатляют
"Карпаты" готовятся подписать двух легионеров
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "Карпат" Мирон Mаркевич рассказал последние новости из лагеря львовской команды.
"Что касается легионеров, то здесь особо комментировать нечего, им еще нужно пройти детальный медосмотр. Если со здоровьем у них все будет хорошо, тогда предложим подписать контракт. Хотя следует заметить, что антропометрические данные француза – впечатляют.
После закарпатского сбора несколько игроков продолжат готовиться в составе второлиговых "Карпат-2". Впрочем, есть и приятное исключение. С нами в Ужгороде был 19-летний Александр Фетько из "Карпат-2", произвел хорошее впечатление и он останется в основной команде", - сказал Маркевич.
Речь идет о французском полузащитнике Джареде Хаса, который прошлой осенью выступал в "Маккаби" (Петах-Тиква).
Другим потенциальным новичком львовян является бразильский форвард Ариэльсон. Первую часть сезона он провел в аренде в "Полесье", а пго права принадлежат "Крузейро".
Накануне исполнительный директор "львов" Андрей Тлумак для UA-Football рассказал я о возможном подписании Ариэльсона.
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