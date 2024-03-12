Тренер Металлиста: Может, МЮ и следит за Дигтярем, но я об этом не знаю

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко прокомментировал информацию, что МЮ проявляет интерес к защитнику харьковской команды Кириллу Дигтярю.

- Впервые слышу. Такой информации у меня нет и она меня застала врасплох. Может, "Манчестер Юнайтед" и следит, но я об этом не знаю. Вполне вероятно, что они его где-то в юношеской сборной увидели.

- Если МЮ сделает предложение "Металлисту" по Дигтяру, во сколько вы его оцените?

- Это вопрос к руководству, а не ко мне. Если Дигтяря продадут в такой большой клуб, то я ему только пожелаю успеха.

- Если, все таки, Дигтярь перейдет в МЮ и попросит вашего совета, что вы ему скажете?

- Я бы ему сказал всегда верить в себя, свои силы, свою мечту и никогда не терять ее из виду, упорно идти к ней. Тогда дверь к мечте откроется. У Дигтяря есть абсолютный талант, чтобы заиграть на высоком уровне, если он будет продолжать так упорно работать. Все в его руках и голове.

- Есть ли шансы у Дигтяря выстрелить в АПЛ?

- Шансы есть всегда, нужно их только использовать. Многие украинцы успешно играют в АПЛ, - сказал Анищенко.

В текущем сезоне за "Металлист" он провел 13 матчей, в которых отдал 3 ассиста.