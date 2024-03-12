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Легионер и горняк. Карпаты объявили о подписании двух новичков
Теперь - официально
фото из свободных источников
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Клуб узаконил отношения с 26-летним вингером Джаредом Хасой, у которого французское и конголезское гражданство.
Также "Карпаты" объявили об аренде до конца сезона 21-летнего полузащитника "Шахтера" Михаила Хромея, который будет играть под 21-м номером.
Контракт Хасы будет действовать до 30 июня 2025 года, игрок будет выступать под 14-м номером.
Джаред Хаса – уроженец Демократической Республики Конго, до недавнего времени выступал за израильский "Маккаби" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон Хаса провел на Кипре, где являлся ключевым исполнителем футбольного клуба АЕЛ из Лимасола. Еще раньше Джаред играл во Франции за "Гавр" и "По" и в Швейцарии за "Фрибур" и "Сьон".
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