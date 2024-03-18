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Воспитанник Динамо официально стал игроком Подолья

Первая лига

Аренда до конца сезона-2023/24

Воспитанник Динамо официально стал игроком Подолья

Фото: instagram.com

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Вингер "Левого берега" Максим Кулиш проведет вторую часть сезона в аренде в "Подолье".

Срок арендного соглашения рассчитан до конца кампании-2023/24, сообщает пресс-служба "аистов".

25-летний футболист - воспитанник "Динамо" и выступал за юношеские команды киевлян с 2016 по 2017 годы. В дальнейшем играл за вторые команды "Ворсклы" и "Александрии", словацкую "Сеницу", "Минай-2", "Рубикон" и "Диназ". К "Левому Берегу" присоединился летом 2023-го, до этого полгода оставался без клуба.

В текущем сезоне Кулиш выходил на поле 13 раз и отметился одним ассистом. В его активе — лишь два выхода с первых минут в чемпионате.

Напомним, "Левый берег" — один из лидеров Первой лиги и претендент на повышение в классе. "Подолье" весну-2024 проведет в борьбе за выживание.

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Источник:
ФК Лівий берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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