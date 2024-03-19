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Ингулец подписал экс-игрока Львова
Альваро вернулся из Бразилии в Украину
фото из свободных источников
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В "Ингульце" новичкок будет играть под номером 30.
В Украине 29-летний игрок известен по выступлениями за "Львов", за который сыграл 65 матчей (8 голов, 6 ассистов) с перерывами с 2020 по 2022 год.
Предыдущим клубом Алваро был "Сан-Луис" (Бразилия), где он играл в аренде. С лета 2023-го игрок оставался без контракта.
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Источник:ФК Інгулець
Опубликовал: Михаил Черныш
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