Ингулец подписал экс-игрока Львова

" Ингулец" объявил о подписании бразильского хавбека Альваро.

В "Ингульце" новичкок будет играть под номером 30.

В Украине 29-летний игрок известен по выступлениями за "Львов", за который сыграл 65 матчей (8 голов, 6 ассистов) с перерывами с 2020 по 2022 год.

Предыдущим клубом Алваро был "Сан-Луис" (Бразилия), где он играл в аренде. С лета 2023-го игрок оставался без контракта.