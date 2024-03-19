  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ингулец подписал экс-игрока Львова
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец подписал экс-игрока Львова

Первая лига

Альваро вернулся из Бразилии в Украину

Ингулец подписал экс-игрока Львова

фото из свободных источников

Новина українською

"Ингулец" объявил о подписании бразильского хавбека Альваро.

В "Ингульце" новичкок будет играть под номером 30.

В Украине 29-летний игрок известен по выступлениями за "Львов", за который сыграл 65 матчей (8 голов, 6 ассистов) с перерывами с 2020 по 2022 год.

Предыдущим клубом Алваро был "Сан-Луис" (Бразилия), где он играл в аренде. С лета 2023-го игрок оставался без контракта.

По теме
yellow-arrow
Металлург расстался еще с двумя лидерами
yellow-arrow
Первая лига возвращается. Что нужно знать о весенней части сезона
yellow-arrow
Воспитанник Динамо официально стал игроком Подолья
Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Інгулець
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости