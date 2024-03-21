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Маркевич: Была бы возможность, я бы забрал Коноплянку в Карпаты
Хоть у клуба и другая философия
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич заявил, что был бы рад видеть в своей команде Евгения Коноплянку, который, по информации СМИ, решил завершить карьеру.
- Мирон Богданович, как вы относитесь к тому, что Коноплянка может завершить карьеру игрока? Может, ему еще нужно поиграть?
– Это должно быть его решение. Конечно, жаль, что такой футболист уже заканчивает. Но это футбольная жизнь. К этому нужно спокойно относиться.
– Коноплянка еще может потянуть уровень УПЛ?
– Я не знаю его внутреннее состояние, потянет ли он. У Коноплянки был большой простой, поэтому сложно оценить его перспективы. Могу сказать одно: в моем "Днепре" он играл очень хорошо, и я его позвал в сборную, где Евгений тоже выделялся. За это я могу его только поблагодарить.
– Может, ему в Азию лучше перейти?
– Что я буду за него говорить? У Коноплянки есть голова на плечах, он неглупый парень.
– В "Карпаты" не хотите его пригласить?
– У "Карпат" немного другая философия, мы хотим, чтобы прогрессировала молодежь. Была бы возможность, я бы его забрал.
– Вам будет интересно еще понаблюдать за Коноплянкой в другой команде?
– Если он готов, то, конечно. Коноплянка – это серьезный футболист. Я не знаю, почему у него не пошло в других клубах.
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