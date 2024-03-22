Горняк-Спорт - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча соседей в турнирной таблице откроет программу весенней части сезона в Первой лиге. В случае победы подопечные Валерия Куценко имеют возможность догнать "Ниву". Интересно будет понаблюдать за тернопольским коллективом, который будет играть без своего капитана Максима Механива.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.