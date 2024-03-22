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Горняк-Спорт - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Горняк-Спорт - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Горняк-Спорт - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Встреча соседей в турнирной таблице откроет программу весенней части сезона в Первой лиге. В случае победы подопечные Валерия Куценко имеют возможность догнать "Ниву". Интересно будет понаблюдать за тернопольским коллективом, который будет играть без своего капитана Максима Механива.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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