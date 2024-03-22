Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Встреча соседей в турнирной таблице откроет программу весенней части сезона в Первой лиге. В случае победы подопечные Валерия Куценко имеют возможность догнать "Ниву". Интересно будет понаблюдать за тернопольским коллективом, который будет играть без своего капитана Максима Механива.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024
- Босния и Герцеговина - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Воспитанник Динамо официально стал игроком Подолья
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн