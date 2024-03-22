Испытание для Полтавы, интригующее противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют пять матчей первого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс интересных и напряженных противостояний, которые подарят ряд эмоций.

Группа Чемпионская

"Кудровка-Нива" - "Левый берег"

23.03.2024. 12:30 Буча. "Юбилейный"

Были все шансы, что "Нива" прекратит свое существование, но этот клуб спас владелец "Кудровки" Роман Солодаренко. Из "Кудровки" в новый коллектив перешли Мирослав Сердюк, Евгений Чепурненко и Дмитрий Кулик, которые были лидерами "северян". Сложно сейчас прогнозировать, на что будет рассчитывать новая команда с новым тренерским штабом. У Романа Локтионова было мало времени для того, чтобы сформировать боеспособный коллектив почти с нуля. Старт второй части сезона для "Кудровки-Нивы" будет очень непрост.

"Левый берег" в межсезонье сыграл двенадцать контрольных матчей: шесть побед, три ничьих и три поражения. Соперники были разные по классу коллективы – от лидеров любительских соревнований до представителя Премьер-лиги. Что касается работы киевлян на трансферном рынке, то следует отметить подписание Механива, Мысыка и Сердюка. У Виталия Первака мощный кадровый потенциал. Ожидаем, что у гостей в этом противостоянии проблем не будет. Если киевляне хотят повышаться в классе, то должны набирать три очка.

"Эпицентр" - "Мариуполь"

23.03.2024. 13:30. Каменец-Подольский. "Стадион им. Г. Тонкочеева"

Интригующее противостояние нас ожидает в Каменце-Подольском, ведь встретятся команды, имеющие одинаковое количество зачетных пунктов. Оба коллектива ведут борьбу за повышение в классе и произвели хорошее впечатление в первой части сезона. Приазовцы в зимнее межсезонье претерпели существенные изменения. К "Мариуполю" присоединились сразу восемь новичков. Стоит отметить Савина, Задою, Маткобожика, Фатеева. Это все опытные футболисты, которые, безусловно, усилят мариупольцев. "Эпицентр" будет делать ставку на тех игроков, которые выступали в первой части сезона. Сергей Нагорняк решил не приглашать новичков. Интересно будет посмотреть, что из этого получится. Отметим, что обе личные встречи выиграли футболисты "Эпицентра". Смогут ли приазовцы исправить неудачную для себя статистику?

"Карпаты" - "Полтава"

23.03.2024. 14:00. Львов. "Украина"

Очень непростой старт весенней части сезона для полтавчан, которые приедут в гости к главному фавориту Первой лиги. Львовяне смогли качественно усилиться в межсезонье. Среди новичков отметим Ариэльсона, Булезу, Козика и Хаса. Похоже, что остановить подопечных Маркевича никому не удастся. С таким составом "Карпаты" претендовали бы на еврокубки, если бы играли в УПЛ. Владимир Сысенко делает ставку на опытных игроков. Средний возраст "Полтавы" – 28 лет. Полтавчане в первой части сезона достигали результата за счет слаженной и солидной игры. Однако хватит ли этого уровня уже в Чемпионской группе? Если львовяне сыграют хотя бы на 70% своих возможностей, они победят, но и разгрома не ожидаем.

Группа Выбывание

"Чернигов" - "Подолье"

23.03.2024. 12:00Ч. "Юность". Чернигов

Третья команда группы приедет в гости к восьмой. Соперников отделяют сразу восемь очков, но лёгкой прогулки для хмельницкого коллектива точно не стоит ожидать. Во время межсезонья "северяне" потеряли Романченко, Стрельца, Сердюка. Эти футболисты были лидерами коллектива, но тренерскому штабу пришлось строить игру уже без них. Никита Посмашный и Вячеслав Койдан восстанавливаются от травм, поэтому первый официальный матч будет достаточно сложным. Среди новичков отметим нападающего Даниила Вольского, который в первой части сезона играл за тернопольскую "Ниву".

У хмельницкого коллектива были проблемы с финансированием, но клуб все же смог провести подготовку к весенней части сезона. Тренировочный процесс проходил в нормальном режиме. Среди новичков выделяются Гемега, Кобзарь и Кулиш, но основная ставка была сделана на молодых футболистов. Потери Войтиховского, Задои, Коваленко, Быкова и Болденкова очень болезненны, поэтому сейчас сложно прогнозировать за какие места будет бороться "Подолье".

"Металлург" - "Хуст"

23.03.2024. 13:00. Умань. "Центральный городской стадион".

Лидер будет принимать последнюю команду группы. Если смотреть в таблицу, то интриги в этом противостоянии нет, но все совсем не так. В это межсезонье запорожский "Металлург" начал буквально распадаться. Из-за финансовых проблем все лидеры покинули клуб, а также сменился тренер. На что может рассчитывать команда, в составе которой молодежь без опыта выступлений на таком уровне. Также непонятно чего ожидать от Антоя Гая, у которого нет тренерского опыта. Скорее всего, лидерство запорожцев будет непродолжительным.

Для подопечных Цыткина сейчас каждый зачетный пункт на вес золота и такой разобранный "Металлург" они могут и должны побеждать. Однако и у "Хуста" было немало потерь в это межсезонье. Потери Мердеева, Скибы и Тыхненко существенны, но по масштабам они не сравнимы с проблемами запорожцев. Ожидаем победу хустян.