Игра за шесть очков в Волочиске. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча стартового тура второй части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Волочиске, Демидове и Кременчуге.

Группа "Чемпионская"

"Агробизнес" - "Виктория"

24.03.2024. 13:15. "Юность". Волочиск

Встреча восьмой и шестой команд группы. Соперников отделяет всего один зачетный пункт, поэтому важность противостояния действительно сложно переоценить. Сумчане в это межсезонье провели качественную селекцию. "Виктории" удалось подписать игроков, имеющих опыт выступлений в УПл. Однако были и свои потери. Интересно будет последить за игрой команды без опытно нападающего Галенко, а также без Зозули и Бычкова, достаточно надежно игравших в защите. С атакой в первой части сезона у подопечных Бессмертного были проблемы. "Виктория" забила меньше всех голов среди всех участников Чемпионской группы - 19 мячей.

"Агробизнес" – команда без звезд, которая смогла пробиться в Чемпионскую группу. В первую очередь важно, что клубу из Волочиска зимой удалось обойтись без существенных потерь. Среди новичков, прежде всего, стоит отметить Войтиховского, который может сыграть защитника, опорника и даже центрфорварда. Для соперников это будет дебютная очная встреча в Первой лиге.

Группа "Выбывание"

"Кремень" - "Металлист"

24.03.2024. 12:00. Кременчуг. "Кремень-Арена им. О.Бабаева"

Встречаются соперники, имеющие по четырнадцать очков и пока занимающие седьмое и шестое места. Последний раз пути этих команд пересекались в официальных матчах еще 16 апреля 1998 года – также в Первой лиге. Харьковчане акцент делают на молодых футболистах, которым все же не хватает опыта и стабильности. У Анищенко очень ограниченный кадровый потенциал, с которым сложно рассчитывать на что-то амбициозное. Главным достижением "Металлиста" во время межсезонья можно считать возвращение из "Карпат" Пороха. "Кремень" зимой не стал слабее, но упустил возможность усилить центр поля и атаку. Игорь Климовский исповедует современный комбинационный футбол, но с имеющимся кадровым ресурсом соблюдать структуру игры достаточно сложно. Отметим, что проигрышная серия "Кремня" в Первой лиге длится три игры.

"Диназ" - "Буковина"

24.03.2024. 12:30. "Диназ". Демидов

Подопечные Александра Головко находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу. У команды весной будет практически полностью обновлена защита и полузащита, но тренерскому штабу не привыкать к таким изменениям в составе. Считаем, что вышгородцам все же удалось качественно усилиться в межсезонье. Приглашения Матюшенко, Мартынюка, Ткачука, безусловно, пойдут на пользу "Диназа". Главное, чтобы хватило времени сыграться.

"Буковина" будет одним из главных фаворитов в группе, ведь у клуба уже есть амбиции со следующего сезона бороться за повышение в классе. С кадровым ресурсом у Мельничука проблем не будет – сразу одиннадцать новичков. Однако очень важно, чтобы тренерскому штабу удалось подвести всех новичков к единому знаменателю. Буковинцы в предыдущих трех матчах чемпионата голов не забивали и очков не набирали. Пора прерывать эту серию.