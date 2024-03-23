Первая лига. Чернигов – Подолье 2:2. Хозяева отыгрались с 0:2

Третья команда группы приехала в гости к восьмой. Хмельницкий коллектив зимой потерял ряд своих лидеров, поэтому перед тренерским штабом в межсезонье стояла непростая задача. Был создан определенный запас, чтобы бороться и в таком составе за сохранения прописки. Большинство новичков "Чернигова" - молодые футболисты, поэтому сложно прогнозировать, все ли сыграют на уровне своего потенциала. В стартовом составе "северян" из новичков вышел только Олег Осипенко.

Начало встречи шокировало хозяев поля. После прострела Гемеги мощно в верхний угол пробил Боженар и мяч от перекладины залетел в ворота – 0:1. Пропущенный мяч заставил футболистов "Чернигова" играть активнее в заключительной трети поля, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. В середине первого тайма ошибка Кривобороденко на собственной половине поля привела ко второму голу в ворота "Чернигова". Удар Кобзаря заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Оробец – 0:2. Очень эффективно играли в нападении сегодня подопечные Костышина. Второй пропущенный мяч оказал существенное влияние на "северян". Больше голов до перерыва не было.

Во второй половине встречи хозяева пытались вернуть интригу в игру, но к их игре в атаке было очень много вопросов. На 65-й минуте удача улыбнулась "Чернигову". Кривобороденко решился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Корешкова залетел в ворота – 1:2. Через пять минут все перевернулось с ног на голову. После прострела Федосова с нескольких метров переправил мяч в сетку Школьный – 2:2. В итоге, результативная ничья.

Первая лига. Группа "Выбывание". 1-й тур

"Чернигов" - "Подолье" 2:2

Голы: Кривобороденко (65), Школьный (70) - Боженар (6), Оробец (21)

"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко – Галстян, Шумило, Зенченко, Осипенко, Школьный, Ментей, Мироненко, Кривобороденко, Койдан, Федосов

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Савчук, Корешков, Цыбульник, Оробец, Кулиш, Кобзарь, Гемега, Боженар