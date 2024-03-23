Кудровка-Нива – Левый берег 1:5. Шедевр Мисюры не помог хозяевам

Во время зимнего перерыва у команды из Бузовой изменилось название из "Нивы" на "Кудровку-Ниву". Вместо Игоря Жабченко новым главным тренером стал Роман Локтионов, начинавший текущий сезон в "Кремени". Логично, что кадровых изменений хватало. До этого матча "Левый берег" три тура подряд выиграл без пропущенных голов. Очень непростой соперник ожидал коллектива Локтионова на старте весенней части сезона. Отметим, что Виталий Первак в стартовом составе решил не выпускать новичков.

Футбол в первой половине встречи был очень вязким. Много борьбы, но вот опасных моментов не хватало. Следует отметить хозяев, которые выглядели конкурентными. А вот от подопечных Первака ожидали большего, ведь они всегда, прежде всего, пытаются играть в комбинационный футбол. Футболисты обеих команд играли самоотверженно, но было досадно за вратарей, которые оставались без работы.

В конце тайма стандарт принес успех гостям. Астахов подал с углового, а Якимив головой пробил в ближний угол – 0:1. Киевляне снова продемонстрировали свою отличную игру во время стандартов. Когда в позиционном футболе много проблем, стандарт приходит на помощь.

Старт второго тайма шокировал многих. Капитан "Кудровки-Нивы" Мисюра метров с 40 пробил в верхний угол – 1:1. Шикарный гол, который безусловно, станет украшением всего чемпионата. После подачи с углового во второй раз в матче могли забить киевляне, но на этот раз Слотюк попал в перекладину. На 59-й минуте подвел "Кудровку-Ниву" Кирилл Матвеев, получивший вторую желтую. Численное большинство гости реализовали достаточно быстро. После прострела Дедух из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:2.

Все вопросы о победителе снял Олег Синица, который из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 1:3. Ошибся в этом эпизоде в центре поля Мамросенко. Почти сразу счет уже стал разгромным. Мяч в свой актив записал Сухоручко – 1:4. В меньшинстве хозяева посыпались...В компенсированное время после розыгрыша углового окончательный результат установил бразильский новичок киевлян Сидней – 1:5.

Первая лига. Группа "Чемпионская". 1-й тур

"Кудровка-Нива" - "Левый берег" 1:5

Голы: Мисюра (48) - Якимив (37), Дедух (67), Синица (77), Сухоручко (79)

Удаление: Матвеев (59), Мамросенко (90)

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Лепка - Гагун, Мисюра, Мамросенко, Ткаченко, Рогозинский, Матвеев, Нехтий, Вечурко, Тименко, Тепляков

"Левый берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Слотюк, Якимив, Астахов, Спиваков, Дедух, И. Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко