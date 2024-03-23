Первая лига. Эпицентр – Мариуполь 1:1. Хозяева не удержали свое преимущество

Безусловно, это был один из самых ожидаемых матчей в туре, ведь встречались две амбициозные команды. "Эпицентр" и "Мариуполь" имеют все шансы сразиться за топ-4, поэтому результат очного противостояния был очень важным. Отсутствие кадровых изменений у Эпицентра несколько удивляет, но такое решение принял тренерский штаб. Приазовцы, наоборот, существенно усилились опытными игроками. Фатеев приходит в защиту, Задоя – в среднюю линию, Савин займет место вингера. Эти новички сегодня вышли с первых минут.

Ожидалось, что игра будет конкурентной, но первый тайм удивил многих. Хозяева поля играли агрессивно, быстро доставляли мяч в заключительную треть поля и пытались каждую атаку завершить ударом. Уже в первой половине тайма счет мог быть 3:0, но подопечных Нагорняка подвела реализуция. Похоже, что к такой игре соперника приазовцы не были готовы. Еще до перерыва футболисты "Эпицентра" все же добились своего. Кравчук из-за пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0. "Мариуполь" не похож был сам на себя.

Приазовцы после перерыва начали больше контролировать мяч, но в атаке у них были существенные проблемы. Жмурко оставался без работы и это не могло не радовать Нагорняка. Давно мы не видели такой невнятной игры "Мариуполя" в защите. По счету хозяева поля играли уверенно и медленный темп встречи их устраивал.

А вот после стандарта мариупольцы могли забивать. После подачи с углового головой пробивал Шушко, но его удар парировал Жмурко. Спас свою команду 26-летний голкипер. Свое преимущество коллектив Нагорняка не удержал. После ошибки защитников мощно в дальний угол пробил Зубков – 1:1. В итоге игра завершилась вничью.

Первая лига. Группа "Чемпионская". 1-й тур

"Эпицентр" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Кравчук (39) - Зубков (83)

Эпицентр (стартовый состав): Жмурко – Беженар, Алибеков, Мороз, В. Кристин, С. Кристин, Липовуз, Миронюк, Ляшенко, Стень, Кравчук

Мариуполь (стартовый состав): Караващенко – Задоя, Терехов, Малаки, Фатеев, Мельниченко, Пентелейчук, Пуда, Гошкодеря, Савин, Плакса