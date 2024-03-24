Маркевич: 50 процентов нашей победы принадлежат болельщикам

Вчера "Карпаты" Львов сыграли против "Полтавы", 2:1. Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал победу своей команды:

"Первые матчи всегда такие непрогнозируемые, потому что все команды хорошо готовы после сборов. К тому же сегодня было хорошее поле, матч со зрителями. Не то чтобы мы не ожидали такой игры от "Полтавы", мы понимали, что будет непросто. Они сегодня сыграли тактически грамотно и не дали нам свободно себя чувствовать. Хорошо, что все завершилось нашей победой. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на игру, они нас поддержали очень серьезно. 50 процентов нашей победы принадлежат болельщикам. Ведь трибуны не дали нам шанса на то, чтобы не выиграть. Конечно, после удаления Векляка все изменилось на поле, нам нужно было выпускать центрального защитника, мы заменили Игоря Невеса, поскольку у него уже была желтая карточка.

Хотели играть на удержание счета, но не удалось. Нам очень легко забили гол, будем анализировать этот эпизод. В обороне нам не хватает Владислава Бабогло. У нас каждый игрок по весу золота. Игра проходила на встречных курсах, мы могли и забить, и пропустить. Хорошо, что нам удалось одержать победу. Думаю, что зрители получили множество эмоций. Мы играем для них".