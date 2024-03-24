Первая лига. Кремень – Металлист 0:0. Многострадальная игра в Кременчуге

Встреча команд, которые не слишком удачно провели первую часть сезона, поэтому сейчас для них сверхважно избежать зоны переходных матчей с клубами Второй лиги. Отметим, что свои три предыдущих матча коллектив Климовского проиграл, а "Металлист" набрал семь очков за три тура.

В стартовом составе хозяев вышли Коркодим, Паламарчук и Обамина, которые присоединились к "Кремню" в межсезонье. Тренерский штаб харьковчан стартовым составом не удивил.

Футболисты "Кремня" активно начали встречу, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Харьковчане основной упор делали на надежной игре в защите. Было много борьбы, но без моментов. Постепенно гости смогли выровнять игру, но и у них ощущались проблемы в заключительной трети поля.

На 18-й минуте наконец-то дождались первого опасного момента. Симон Галоян с нескольких метров пробил выше ворот. Как здесь можно было не забить? Кажется, что сам Симон даже не понял, как он не попал в створ ворот. На 29-й минуте раздался сигнал воздушной тревоги и игру остановили. Первый тайм завершился без голов.

Второй тайм начался и сразу снова вынуждены были покинуть поле футболисты из-за воздушной тревоги. Безусловно, эти длительные паузы не могли не отразиться на качестве игры. В середине второй половины встречи игру снова остановили. К сожалению, но таковы реалии...

После третьего возобновления матча активнее играли гости, но было много сумбура, а вот нестандартных действий не хватало. В итоге многострадальное противостояние завершилось вничью. Хорошо, что хоть доиграли...

Первая лига. Группа "Выбывание". 1-й тур

"Кремень" - "Металлист" 0:0

Удаление: Панчишин (90+4)

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Лист, Азизов, Паламарчук, Панчишин, Савицкий, Обамина, Галоян, Трофимюк, Глоба

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дегтярь, Гомес, Приходько, Подручный, Цвиренко, Багачанский, Исаенко, Вернаттус, Голубка, Порох