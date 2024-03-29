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Подолье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Встреча четвертой и седьмой команд группы "Выбывание". "Подолье" в прошлом туре упустило победу в "Чернигове", поэтому стремилось реабилитироваться в домашнем матче. Подопечные Игоря Климовского находятся в зоне переходных игр с командой Второй лиги и в случае победы могут ее покинуть.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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