Подолье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча четвертой и седьмой команд группы "Выбывание". "Подолье" в прошлом туре упустило победу в "Чернигове", поэтому стремилось реабилитироваться в домашнем матче. Подопечные Игоря Климовского находятся в зоне переходных игр с командой Второй лиги и в случае победы могут ее покинуть.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.