Интригующее противостояние в Полтаве, непростой выезд для Кудровки-Нивы. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу сыграют сразу пять матчей второго тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд неожиданных результатов.

Группа "Чемпионская"

"Полтава" - "Эпицентр"

30.03.2024. 12:30. "Молодежный". Полтава

Подопечные Владимира Сысенко приятно удивили своей игрой против грозных львовских "Карпат". Полтавчане хоть и проиграли на последних секундах, но это было очень конкурентное противостояние. Этот коллектив в чемпионской группе точно не станет статистом. Важно, что футболисты "Полтавы" не только оборонялись, но и пытались быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. "Эпицентр" по игре должен был побеждать "Мариуполь", но в конце все же пропустил и сыграл вничью. Подопечные Нагорняка создали ряд моментов, но с реализацией были проблемы. Этот матч продемонстрировал, что даже без усиления зимой "Эпицентр" имеет все шансы побороться за топ-4. Нас ожидает интригующее и непредсказуемое противостояние в Полтаве.

"Ингулец" - "Кудровка-Нива"

30.03.2024. 14:00. Петрово. "Ингулец"

Для обновленной "Кудровки-Нивы" дебютный матч в весенней части сезона был очень сложным – 1:5 от "Левого берега". Роман Локтионов с первых минут выпустил сразу шестерых новичков и было заметно, что сыгранности еще не хватает. "Кудровка-Нива" час игрового времени мешала играть сопернику, а после удаления Матвеева команда посыпалась. Без Матвеева и Мамросенко на выезде против одного из главных фаворитов сезона будет очень сложно. "Ингулец" все же смог дожать "Прикарпатье", но к игре команды было немало вопросов. Особенно это касается конструктива в заключительной трети поля. От наиболее результативной команды Первой лиги (42 гола) все же ожидали большего. Понравился вышедший на замену Валерий Сад и решил судьбу противостояния. Ожидаем, что в домашнем матче у петровцев проблем не будет и они наберут три очка.

Группа "Выбывание"

"Хуст" - "Горняк-Спорт"

30.03.2024. 12:00. "Карпаты". Хуст

Подопечные Владимира Цыткина прогнозируемо обыграли "Металлург" (4:1), хоть и пропустили первыми. Таким образом, завершилась проигрышная серия "Хуста", продолжавшаяся девять туров. Отметим, что два гола забили вышедших на замену футболистов. Особенно понравился 21-летний новичок Владислав Чабан, прибавивший игре команды мобильности. Это была очень важная победа, ведь она смогла позволить команде подняться с последнего места. "Горняк-Спорт" пропустил с пенальти и уступил "Ниве". Подопечные Куценко пытались больше играть вертикально, но у позиционном футболе были существенные проблемы. Не нашлось игрока, который мог бы отдать заключительную точную передачу, или взять инициативу на себя. Коллектив из Горишних Плавней ожидает очень непростой выезд. "Горняку-Спорт" придется играть без своего основного хавбека Чибуэзе.

"Нива" - "Диназ"

30.03.2024. 13:00. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

В прошлом туре прервалась безвыигрышная гостевая серия "Нивы", продолжавшаяся 6 игр: 2 ничьих и 4 поражения. Три очка команде принес результативный удар с пенальти Козака. Стоит отметить голкипера Илью Ольхового, дебютировавшего за тернопольский коллектив достаточно уверенно. Без Гаталы и Галадея были проблемы в атаке, но с лучшей стороны смог проявить себя Козак. Вышгородцы в первом тайме переиграли "Буковину", но создали слишком мало. Во второй половине встречи соперник добавил и забил два "сухих" гола в ворота "Диназа". Таким образом, подопечные Головко опустились уже на последнее место. Существенное обновление состава пока не пошло на пользу вышгородскому коллективу. Отметим, что безничейная серия "Диназа" продолжается в чемпионате 5 туров: победа и 4 поражения.

"Буковина" - "Чернигов"

30.03.2024. 13:30. "Буковина". Черновцы

Андрей Мельничук в стартовом составе в первом официальном матче весенней части сезона выпустил сразу семь новичков. Сыгранности этому составу еще не хватает, особенно это касается атаки. "Буковина" создала немного моментов в Демидове, но все же смогла вырвать победу во втором тайме. Таким образом, буковинцы прервали серии из трех поражений подряд. Отметим девятый в сезоне гол опытного Палагнюка. От новых игроков ожидаем увидеть прогресс уже по ходу второй части сезона. Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 5 игр: 2 ничьи и 3 поражения. Подопечные Чорного провалили первый тайм против "Подолья", но смогли спастись с 0:2. "Чернигов" мог даже побеждать, но нужно начинать играть не после перерыва, а с первых минут. Фаворитами в очном противостоянии являются хозяева, имеющие гораздо более мощный потенциал.