Первая лига. Подолье – Кремень 3:1. Волевая победа хозяев

Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. Хмельницкий коллектив имел все шансы выигрывать у "Чернигова", но провалил второй тайм – 2:2. "Подолье" в случае победы могло вернуться в топ-3, а "Кремень" мог покинуть зону переходных игр.

Начало встречи стало очень успешным для подопечных Игоря Климовского. Азизов подал с углового и мяч оказался у Глобы, который из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Мяч с рикошетом от игрока "Подолье" залетел в ворота – 0:1. Закономерное развитие событий на поле, ведь гости играли гораздо интереснее. Удержать свое игровое преимущество футболисты "Кремня" не смогли. В середине первой половины встречи Савчук шикарным ударом в верхний угол сравнял счет – 1:1. Итог первого тайма - ничья.

Сложно было кому-то отдать предпочтение в начале второй половины встречи. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Казалось. что интрига в противостоянии будет жить до последних минут, но голы Боженара и Кулиша сняли все вопросы о победителе. Для Максима Кулиша это дебютный гол за "Подолье". В итоге, матч завершился волевой победой хозяев.

Группа "Выбывание". Второй тур

"Подолье" - "Кремень" 3:1

Голы: Савчук (27), Беженар (56), Кулиш (63) - Глоба (9)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Савчук, Цыбульник, Пасичник, Корешков, Оробец, Боженар, Кулиш, Кобзарь

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Паламарчук, Азизов, Сидоренко, Савицкий, Галоян, Глоба, Обамина, Трофимюк