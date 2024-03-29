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Первая лига. Подолье – Кремень 3:1. Волевая победа хозяев
Боевая игра в Хмельницком
Фото: ФК Кремінь
Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. Хмельницкий коллектив имел все шансы выигрывать у "Чернигова", но провалил второй тайм – 2:2. "Подолье" в случае победы могло вернуться в топ-3, а "Кремень" мог покинуть зону переходных игр.
Начало встречи стало очень успешным для подопечных Игоря Климовского. Азизов подал с углового и мяч оказался у Глобы, который из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Мяч с рикошетом от игрока "Подолье" залетел в ворота – 0:1. Закономерное развитие событий на поле, ведь гости играли гораздо интереснее. Удержать свое игровое преимущество футболисты "Кремня" не смогли. В середине первой половины встречи Савчук шикарным ударом в верхний угол сравнял счет – 1:1. Итог первого тайма - ничья.
Сложно было кому-то отдать предпочтение в начале второй половины встречи. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Казалось. что интрига в противостоянии будет жить до последних минут, но голы Боженара и Кулиша сняли все вопросы о победителе. Для Максима Кулиша это дебютный гол за "Подолье". В итоге, матч завершился волевой победой хозяев.
Группа "Выбывание". Второй тур
"Подолье" - "Кремень" 3:1
Голы: Савчук (27), Беженар (56), Кулиш (63) - Глоба (9)
"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Савчук, Цыбульник, Пасичник, Корешков, Оробец, Боженар, Кулиш, Кобзарь
"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Паламарчук, Азизов, Сидоренко, Савицкий, Галоян, Глоба, Обамина, Трофимюк
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