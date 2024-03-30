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Отдал пас точно в свои ворота. В матче Первой лиги случились сразу автогол и странное удаление – ВИДЕО
Во втором случае "постарался" арбитр
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В матче второго тура Группы выбывания Первой лиги в Черновцах встречаются "Буковина" и "Чернигов".
На 10-й минуте встречи гости оформили автогол. Защитник "Чернигова" Кирилл Кривобороденко отдал пас в направлении створа своих ворот. Там голкипера не было, а мяч улетел в сетку.
На 28-й минуте матча случился еще более странный момент. Алексей Зенченко получил вторую желтую за фол, которого не было. Арбитр, долго не думая, после стыка в центре поля показал игроку "Чернигова" предупреждение, которое стало для Зенченко роковым.
По состоянию на 70-ю минуту команда из Чернигова побеждает со счетом 3:0.
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